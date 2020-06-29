破除阻碍世界共同防疫的藩篱

现在人类最迫切需要的，是在全球范围内进行合作，共同抗击新冠肺炎疫情。疫情不是哪个国家能单独应对的，各国相互学习借鉴防控经验在此刻尤为重要

中国为抗击新冠肺炎疫情进行了大规模动员，短时间内新建两座专门医院，4万多名医护人员从全国各地驰援湖北省。正是因为中国采取了果断措施，疫情迅速得到控制。

个别国家的一些政客毫无根据地指责中国是病毒的发源地，张口闭口“中国病毒”或“武汉病毒”。在我看来，这是赤裸裸的仇外和侮辱。他们通过抹黑中国人民、中国政府和中国共产党来掩饰自己的无能和错误。尤其是一些狂妄自大的美国政客，他们还污蔑中国借疫情拓展国际影响力。这些偏见，都是他们多年来发动的意识形态战争的一部分。

现在人类最迫切需要的，是在全球范围内进行合作，共同抗击新冠肺炎疫情。疫情不是哪个国家能单独应对的，各国相互学习借鉴防控经验在此刻尤为重要。我要向中国的科研人员致敬，他们在1月12日就向世界卫生组织分享新冠病毒基因组序列信息，这对特定诊断试剂盒的研制生产有很大帮助。法中合作、欧中合作加强了抗疫物资运输保障。法国共产党高度关注亚非拉那些易受疫情影响的国家和人民，号召国际社会通过联合国和世界卫生组织共同努力寻找共享的工具和方法，在多边主义框架内探讨制定集体防疫政策。

中国在国际合作中发挥重要作用。中国是维护多边主义、反对强权的重要力量，为破除阻碍世界共同防疫的藩篱作出重要贡献。中国向遭受疫情打击的国家提供力所能及援助，这为促进国际交流、构建新型国际关系打开了一个窗口。

在经济层面，产业链供应链的安全稳定对各国都很重要。中国迅速复工复产并继续推进脱贫攻坚战的做法令人钦佩，中方呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，对世界经济具有重大积极意义。

人类需要在构建集体安全框架的基础上着眼发展。在经贸领域，我们要更加注重使各国人民互利共赢，使发展的成果切实为更多民众共享。经济全球化的出路，在于为人类的生存作长远考虑。要发挥国际主义精神，修复因一味逐利而造成的社会破坏，孕育新的包容性国际合作，构建一个真正互利共赢、所有国家和人民参与其中的经济全球化。

（作者为法国共产党全国执行委员会委员、国际部负责人）

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 03 版）