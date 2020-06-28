最新研究：“模拟禁食”饮食或有助于乳腺癌化疗

自然科研旗下国际学术期刊《自然-通讯》最新发表一项随机对照II期临床试验的研究论文称，“模拟禁食”(fasting mimicking)饮食或能增强初期化疗对乳腺癌患者的效果。

“模拟禁食”饮食是一种低卡路里、低蛋白的饮食，设计目的旨在产生与只喝水禁食法所类似的代谢反应。该研究论文指出，临床前证据显示，短期内的禁食以及“模拟禁食”饮食可以保护化疗中的健康细胞，同时让癌细胞更易受到化疗的攻击。不过，评估癌症患者短期禁食潜在作用的临床研究仍处于起始阶段

在论文通讯作者、荷兰莱顿大学医学中心朱迪思·克罗普(Judith Kroep)和同事开展的临床试验中，129名HER2阴性(表示癌症可得到一定控制，在临床上治愈率较高)II期或III期乳腺癌患者，在新辅助化疗(用于在术前缩小肿瘤的初步治疗)前三天和化疗期间分别采取“模拟禁食”饮食或常规饮食。

试验中的“模拟禁食”饮食是一种植物性、低氨基酸的替代饮食，由汤、羹、液体和茶组成，虽然治疗组和对照组之间并未观察到毒性差异，但在“模拟禁食”饮食组中，新辅助化疗对患者肿瘤反应的作用增强。目前，该研究对(无复发)生存率的随访仍在进行。

自然科研向媒体发布上述论文成果的新闻稿说，该研究结果表明，对于早期乳腺癌女性患者来说，周期性“模拟禁食”饮食可作为化疗过程中安全且有效的补充。同时，这项研究结果以及临床前数据，也鼓励研究人员进一步探索禁食与癌症治疗相结合的好处。(记者 孙自法)