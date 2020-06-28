市疾控中心昨天发布公众需要始终坚持的重点防控措施指引，建议要始终坚持六项重点防控举措：坚持常戴口罩，保持社交距离，保持手卫生，配合做好健康监测，做好饮食卫生，做好日常清洁和消毒。指引提醒公众要配合社区、公共场所、单位开展的健康监测，按规定出示“健康宝”，配合体温监测。出现发热、干咳等症状时，要及时就医排查。

依据重点防控指引，公众要常戴口罩。职业防护以及因工作需要与公众频繁近距离交流和接触的人员，如交警、行业执法人员、社区工作人员、商业服务人员等，按岗位要求要坚持佩戴口罩。罹患任何呼吸道感染性疾病的人员要尽量避免前往公共场所，必须前往时一定要佩戴口罩。护理老人、婴幼儿和长期卧床不起病人的护理人员，在罹患呼吸道感染性疾病时，暂停护理；必须护理时应佩戴医用外科口罩，并保持手卫生。任何人前往医院就诊或陪同他人前往医院时需佩戴医用外科口罩。疾控部门建议外出时应随身携带口罩，在遇到自己无法确定风险（如户外景区部分景点人员密度过大）、行业主管部门有专门戴口罩相关规定（如乘坐交通工具）的情况下，应及时佩戴口罩。

重点防控指引建议公众要保持社交距离，有条件的餐饮、美容美发、图书馆、美术馆等场所可采取预约到店进馆，合理安排时间，避免人员聚集。在取餐、结账等人员易聚集区域划设“一米线”，提倡服务员桌前结账，避免人员聚集。公园、景区、农家乐等休闲娱乐活动场所，可通过预约、限量、错峰等方式，控制人流密度。

重点防控指引建议公众注意保持手卫生，日常生活中要养成在饮食前后、如厕前后、碰触公共物品或部位后及时洗手或用免洗手消毒剂洁手的好习惯。如果怀疑接触了可能被污染的物品，必须立即洗手或用免洗手消毒剂消毒。食品烹饪制作过程中除要注意生熟分开外，在清洗、加工生肉、禽蛋、水产品过程中要随时洗手，特别是在制作直接入口食品前一定要先洗手。清洁双手前尽量不要触碰口、眼、鼻；咳嗽、打喷嚏时尽量不要用手直接遮掩，可用肘部或纸巾遮掩。

重点防控指引建议公众配合做好健康监测，所有公众都要配合社区、公共场所、单位开展的健康监测，按规定出示“健康宝”，配合体温监测。出现发热、干咳等症状时，要及时就医排查。学生、工作人员等不得带病上课、上班。

重点防控指引建议公众做好饮食卫生，外出就餐要选择正规商家，避免生食或半生食。家庭烹饪购买食物和原材料时要选择正规商家的商品。烹饪过程中要注意生熟分开。动物源性类（含牛羊肉、禽肉、水产品）食品要注意煮熟煮透。处理过动物源性类食品的刀、案板等要及时清洗消毒。

重点防控指引建议公众要做好日常清洁和消毒，每日开窗通风2至3次，每次不少于30分钟，保持室内空气流通。采取湿式打扫方式，保持居室环境整洁卫生。家中使用分体式空调应定期对过滤网和表冷器进行清洗或消毒。每日及时清理生活垃圾，不要将垃圾堆放到楼道，应投放至小区垃圾桶内。（记者 贾晓宏）