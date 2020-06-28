北京东城三类场所疫情防控常态化

餐馆、商场、商务楼宇是市民们高频前往的公共场所。6月13日以来，东城区城管执法局加强对辖区这三类场所的疫情防控执法检查，已累计检查3816家次，发现问题178家次，已全部督促整改。东城区三类场所疫情防控已实现常态化。

近日，城管执法人员来到位于东直门工人体育场北路的一家超市，店门口的人行道上排起了长队。“由于要控制室内人流量，除了工作人员，室内只能容纳120人。”超市经理告诉执法人员。为了防止人员过于密集，执法人员提出不仅要在室内有超市工作人员进行疏导提示，在室外也要有专人负责秩序维护，保持一米以上的间隔距离。

而在簋街一家餐饮单位，城管执法队发现位于店门口的体温监测岗无人值守，店内经理表示，由于当前时段进店顾客很少，就没有安排人员进行测温。执法人员向店内经理耐心讲解道，在当前特殊时期，只要开门营业就必须进行严格测温、查验健康宝，不能有丝毫松懈。

一上午的检查中，针对现场检查发现的疫情防控措施落实不到位的问题，城管执法部门均进行现场盯办整改；现场不能整改完毕的，予以执法公示，并会同相关部门督促其落实整改到位。下一步，东城区将持续对辖区三类场所开展执法检查，巩固检查结果，让市民们放心前往、安心回家。（记者 李瑶）