热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京东城三类场所疫情防控常态化

2020年06月28日08:29 来源：北京日报

餐馆、商场、商务楼宇是市民们高频前往的公共场所。6月13日以来，东城区城管执法局加强对辖区这三类场所的疫情防控执法检查，已累计检查3816家次，发现问题178家次，已全部督促整改。东城区三类场所疫情防控已实现常态化。

近日，城管执法人员来到位于东直门工人体育场北路的一家超市，店门口的人行道上排起了长队。“由于要控制室内人流量，除了工作人员，室内只能容纳120人。”超市经理告诉执法人员。为了防止人员过于密集，执法人员提出不仅要在室内有超市工作人员进行疏导提示，在室外也要有专人负责秩序维护，保持一米以上的间隔距离。

而在簋街一家餐饮单位，城管执法队发现位于店门口的体温监测岗无人值守，店内经理表示，由于当前时段进店顾客很少，就没有安排人员进行测温。执法人员向店内经理耐心讲解道，在当前特殊时期，只要开门营业就必须进行严格测温、查验健康宝，不能有丝毫松懈。

一上午的检查中，针对现场检查发现的疫情防控措施落实不到位的问题，城管执法部门均进行现场盯办整改；现场不能整改完毕的，予以执法公示，并会同相关部门督促其落实整改到位。下一步，东城区将持续对辖区三类场所开展执法检查，巩固检查结果，让市民们放心前往、安心回家。（记者 李瑶）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn