人民论坛：砥砺奋进当鼓“气”

“天地英雄气，千秋尚凛然”。砥砺奋进的征程上，越是遭遇艰险与挑战，越需要百折不挠、坚忍不拔的英雄气概；越是披荆斩棘、爬坡过坎，越能彰显愈挫愈坚、愈战愈勇的刚强意志。

“新型冠状病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病”，前不久发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，真实记录了中国抗疫艰辛历程，生动展现了中国人民焕发出的精气神。一个拥有14亿人口的泱泱大国，何以能在短期内有效控制住病毒传播、实现复工复产复市，何以能让疫情防控阻击战取得重大战略成果？最根本的是以习近平同志为核心的党中央坚强领导，最关键的是举国上下的众志成城，最震撼的是团结奋斗的中国气势。实践深刻启示我们，面对危难时，惟有鼓足志气、锐气、胆气，方能汇聚起无坚不摧、无往不胜的磅礴力量。

鼓足志气，坚定必胜信念。“志不立，天下无可成之事，虽百工技艺，未有不本于志者。”增强信心，葆有难必克、业必兴、事必成的雄心壮志，就能在面临困境时主动作为，遭遇风险时化危为机，经受挫折时迎难而上。突如其来、来势汹汹的疫情，使不少行业发展都受到影响。有志者遇困思变、另辟蹊径，积极开拓在线办公、线上交易、“共享员工”等新业态、新模式，不仅减少了经济损失，还创造了新的市场机会。事实证明，砥砺奋发图强的志气、淬炼无坚不摧的勇毅，就没有翻不过的峰峦、涉不过的险滩。

鼓足锐气，赋能攻坚克难。沧海横流，方显英雄本色。锐气是勇者的通行证。锐意进取的气魄，体现着奋斗精神，映照着不屈意志与自信品格。回首看，我们以锐不可当的气概，走过了疫情防控最艰难时期，经济社会运行加速恢复；抬望眼，在常态化疫情防控中，我们还要做好“六稳”工作、落实“六保”任务，决胜全面小康、决战脱贫攻坚。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，不容松劲懈怠。保持“敢教日月换新天”的昂扬锐气，不畏繁难、奋力攻坚，打通前行阻点、突破任务难点、培育创新亮点，就能在危机中育新机、于变局中开新局。

鼓足胆气，挺直担当腰杆。“略”生于“胆”，有多大胆气，往往就有多大谋略，进而成就一番事业。没有“杀出一条血路来”的胆气，就没有经济特区的腾飞；没有“敢上九天揽月”的胆气，就难言载人航天工程的辉煌。现实中，统筹疫情防控和经济社会发展面临不少新问题、新挑战，有些干部却少了一丝胆气、多了一个怕字。怕出事而不敢干事，怕担责而不敢作为，瞻前顾后、畏首畏尾，四处观望、原地不动。守初心、担使命，离不开主动作为的胆气，呼唤一批又一批闯将。这就要求眼里有目标、胸中有热血、肩上有责任，铸就越是艰险越向前的气魄，在激流奔涌中勇立潮头。

气者，人之根本也。走好新时代的长征路，容不得任何“喘口气、歇歇脚”的念头。气可鼓而不可泄，行进在同心筑梦的大道上，我们惟有紧弓满弦、激情满怀，只争朝夕、驰而不息。

《 人民日报 》（ 2020年06月28日 04 版）