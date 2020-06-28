北京疾控中心公布17例新增新冠肺炎确诊病例出行轨迹

人民网北京6月27日电 据健康北京微信公众号消息，在6月27日下午举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火就北京市6月26日新增确诊病例的相关情况进行通报。

庞星火介绍，6月26日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例17例，其中男性11例，女性6例；平均年龄40岁，最小23岁，最大55岁；按居住地划分，丰台区15例、大兴区2例。已完成16例确诊病例流行病学调查，1例正在调查中。具体情况如下：

病例1，女，38岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月26日确诊，临床分型为普通型。

病例2，男，51岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院，26日确诊，临床分型为普通型。

病例3，女，51岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院，26日确诊，临床分型为普通型。

病例4，女，49岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员，6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车送至丰台中西医结合医院，26日确诊，临床分型为普通型。

病例5，女，46岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地商户乐园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，26日确诊，临床分型为普通型。

病例6，男，43岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车送至丰台中西医结合医院，26日确诊，临床分型为普通型。

病例7，男，29岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院，26日确诊。临床分型为普通型。

病例8，女，55岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车送至丰台中西医结合医院，26日确诊，临床分型为普通型。

病例9，男，30岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场销售人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，26日确诊，临床分型为普通型。

病例10，男，27岁，住址为丰台区花乡（地区）天骄俊园，新发地市场个体经营人员，6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日出现咽部不适，核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院，26日确诊，临床分型为普通型。

病例11，男，23岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月24日核酸检测结果为阳性，陆续出现发热、咽干、咳嗽等症状，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。26日确诊，临床分型为普通型。

病例12，男，29岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，26日确诊，临床分型为普通型。

病例13，女，55岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月24日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，26日确诊，临床分型为普通型。

病例14，男，50岁，住址为丰台区新村街道银地家园，新发地市场个体经营人员。6月15日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月22日核酸检测结果为阴性，新冠病毒IgM抗体阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，26日核酸检测结果为阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

病例15，男，29岁，住址为丰台区新村街道青秀城，工作单位为京工时尚创业园某科技公司。曾两次到新发地市场采购。6月9日至12日在公司上班，期间曾到宝隆大厦某公司参加面试，并在园区内华联超市、福德林餐厅购物和用餐。6月13日出现味觉、嗅觉减退，6月19日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运到丰台中西医结合医院，6月26日确诊,临床分型为轻型。

病例16，男，25岁，住址为大兴区西红门（地区）镇西红门路，其多名同事和家人有新发地接触史。6月19日前往大兴区政务服务大厅、住地附近的瑞兆图文办事，6月21日曾到房山区长阳镇同事家中聚餐，并在该小区超市购物，6月23日起陆续出现乏力、腹泻等症状，自行服药未好转。6月25日出现发热，自行前往大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性， 26日确诊，临床分型为普通型。

上述病例1-14均为新发地市场牛羊肉综合交易大厅的经营销售人员。

庞星火还补充通报了6月25日确诊的1例病例情况：

男，62岁，住址为昌平区回龙观街道龙域北街6号院，已退休。6月10日曾陪黑龙江来京亲属在北京大学人民医院就诊，6月13日出现发热症状，6月14日自行到积水潭医院回龙观院区就诊，核酸和抗体检测结果均为阴性；6月16日居家未外出；6月17日自行到北京大学人民医院就诊，核酸和抗体检测结果均为阴性；6月18日至6月24日期间到北京大学人民医院和回龙观社区卫生服务中心就诊；6月25日核酸检测结果为阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

庞星火提醒，端午假期即将结束，市民朋友要继续坚持不聚集、不聚会、不聚餐，出门携带口罩，科学佩戴口罩，特别是乘坐公共交通、进入人流多、空气流通差、密闭场所要戴好口罩，保持手卫生和社交距离，做好日常防护。加强健康监测，如有发热、咽痛、干咳等症状，做好防护，及时到就近发热门诊就诊，不要到不具备接诊条件的地方去就诊治疗，不要自行服药，以免耽误病情或造成疾病传播。集中隔离和居家隔离人员均要遵守相关要求，严禁外出，认真关注自身健康，每天坚持测量体温，出现任何身体不适都要及时报告，听从安排就医。