每个人都是疫情防控的主体

近日，国内一些地区连续出现新冠肺炎疫情确诊病例。严峻复杂的疫情形势再次提醒我们，不能有丝毫麻痹思想和侥幸心理，必须以最严格、最精准、最周密的防控措施，将防控要求落细落实。

这段时间，重庆迅速安排部署排查潜在风险人员、排查整治农副食品市场、强化进口商品特别是进口食品风险监测，目的就是全力以赴防患于未然。面对疫情形势变化，要及时调整和完善防控措施，进一步充实基层防控力量，切实加强源头管控。既要在“人”这个方面严格落实闭环管理措施，准确摸清潜在风险人员底数及活动轨迹；又要在“物”这个方面强化措施、细化流程，切断可能的传播途径。

前期的疫情防控取得了阶段性成果，但这并不意味着常态化的疫情防控可以松劲。日前，北京市丰台区副区长因疫情防控失职失责被免职；河北安新县2名居民因故意隐瞒个人轨迹及与他人接触情况，被公安机关调查、并依据调查情况及危害后果进行依法追责。“提醒百次不如问责一次”，疫情防控绝不能含糊其事，对麻痹大意、厌战松劲造成严重后果的行为，不容姑息。

“人民安全是国家安全的基石”。继续做好基层防控宣传，实施人员密集地带消杀，严密排查感染者，都是坚持“人民至上、生命至上”理念的有力体现。疫情面前没有谁是旁观者，有了严密的防控措施，还需要市民立足自身实际，靶向发力拧成抗疫一股绳。比如，主动加强自我防范，出门佩戴口罩，尽量不扎堆、少聚集；配合做好相关从业人员的健康监测和筛查；不传谣、不信谣……每一个人都从自身做起、从小处做起，精准使劲，防控措施就能做得更细些，防控之网就能织得更密些。

每一个“我”都加入到战斗中来，将防控责任传导得更严实一些，把防控措施落实得更严密一些，就能进一步扎紧扎牢疫情防护网，切实维护人民群众生命安全和身体健康。