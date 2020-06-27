北京疾控通报新增确诊病例流调情况

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报新增确诊病例情况，餐饮行业从业人员再有两例确诊病例。

新增确诊病例中，新发地北水嘉伦市场地下一层A厅老郑州烩面馆一名服务员和一名帮厨确诊。

疾控部门提醒市民，要服从社区防控管理，按要求有序参加核酸检测；隔离人员严禁外出，出现身体不适立即报告，并及时联系就医。有发热、咽痛、干咳等症状应到设有发热门诊的医院就诊或联系社区卫生服务中心的家庭医生，不要在原因未明的情况下到诊所、门诊部或医务室等不具备接诊条件的地方输液治疗，以免耽误病情或造成传染。（记者 贾晓宏 牛伟坤 孙乐琪）

6月25日确诊病例中已完成流调病例情况

病例1，男，26岁，住址为丰台区卢沟桥（地区）大屯村，工作单位新发地北水嘉伦市场地下一层A厅老郑州烩面馆服务员，6月15日社区核酸检测阴性，6月16日至20日居家未外出。6月21日起，陆续出现味觉和嗅觉减退、乏力和鼻塞等症状。6月22日作为确诊病例的密切接触者被专车转运至集中隔离点，核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院就诊。6月25日确诊，临床分型为轻型。

病例2，女，24岁，住址为丰台区卢沟桥（地区）大屯村，6月8日至9日在新发地北水嘉伦市场地下一层A厅老郑州烩面馆帮厨，6月18日至21日居家未外出。6月22日作为确诊病例的密切接触者被专车转运至集中隔离点，陆续出现头痛、咽痛等症状，核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院就诊。6月25日确诊，临床分型为轻型。

病例3，男，45岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，工作单位新发地市场，为市场经营人员。6月19日作为确诊病例的密切接触者被专车转运至集中隔离点。6月24日出现咽干症状，无发热及其他不适，由120救护车转送至北京市丰台中西医结合医院就诊，核酸检测阳性。6月25日确诊，临床分型为普通型。

病例4，男，41岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，工作单位新发地市场，为市场经营人员，每日到新发地市场工作或京深市场进货。6月8日出现轻微咳嗽，自行服药未就医。6月16日作为确诊病例的密切接触者被专车转运至集中隔离点。6月23日咽拭子核酸检测阴性，采集血标本检测新型冠状病毒抗体IgM、IgG均为阳性，由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院就诊。6月25日确诊，临床分型为普通型。

病例5，女，51岁，住址为丰台区新村街道银地家园，工作单位新发地市场，为市场经营人员。6月12日开始集中隔离观察，6月23日核酸检测结果阴性，血清抗体阳性。6月24日由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院就诊，6月25日核酸检测结果为阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

病例6，男，25岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位新发地市场，为市场经营人员。6月9日出现发热、乏力等症状，自行服药后好转。6月16日被专车转运至集中隔离点，6月23日核酸检测结果阴性，血清抗体IgM阳性。6月24日由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院就诊，6月25日核酸检测结果为阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

病例7，女，25岁，住址为丰台区花乡（地区）天伦锦城，工作单位新发地市场。6月7日出现头晕、发热、咳嗽等症状，自行服药后好转。6月16日作为确诊病例的密切接触者被专车转运至集中隔离点。6月23日核酸检测结果为阳性、抗体IgM阳性。6月24日由120救护车转运至北京市丰台中西医结合医院，6月25日确诊，临床分型为普通型。

病例8，男，27岁，住址为海淀区四季青（地区）西山新村，工作单位北京天恩盛世食品有限公司，在新发地市场调料区推销商品。6月13日起居家观察，6月14日采集咽拭子标本进行检测，6月15日报告阳性，由120救护车转运至海淀医院，诊断为无症状感染者。6月24日由120救护车转运至地坛医院，6月25日确诊，临床分型为轻型。

病例9，女，45岁，住址为海淀区田村路街道半壁店甲1号院。6月5日曾到海淀区玉泉东市场采购。6月6日至12日主要在自家和父母家活动。6月13日起陆续出现咽干、肌肉酸痛、发热等症状，6月15日新型冠状病毒核酸检测阴性。6月23日因症状加重到航天中心医院就诊，核酸检测结果为阳性，6月25日确诊，临床分型为轻型。

病例10，女，40岁，住址为大兴区西红门（地区）寿保庄村。5月27日患者丈夫曾到新发地市场采购。6月19日至22日，患者主要在家陪孩子上网课、在村内世纪华联超市等处活动，6月23日出现发热、咽痛、肌肉酸痛等症状，6月24日就诊于北京仁和医院，核酸检测结果为阳性。6月25日由120救护车转运至大兴区人民医院，当日确诊，临床分型为普通型。

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6月25日本市新增报告11例确诊病例

境外输入确诊病例“清零”

本报讯（记者 贾晓宏）6月25日，本市新增报告11例确诊病例。在院治疗患者中，1例境外输入确诊病例出院，至此，境外输入患者全部出院，实现“清零”。

6月25日零时至24时，本市新增报告本地确诊病例11例、疑似病例3例、无症状感染者1例。11例确诊病例中，男性6例，女性5例；平均年龄37岁，最小24岁，最大62岁；按居住地划分，丰台区7例、海淀区2例、大兴区1例、昌平区1例。据悉，昌平区新增的1例病例是该区在此次疫情中确诊的首例患者，此前，昌平区已连续128天无本地新增确诊病例。

6月11日零时至6月25日24时，本市累计报告本地确诊病例280例，在院280例。尚在观察的无症状感染者22例。

6月25日零时至24时，本市无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，治愈出院病例1例。今年2月29日，本市首次报告境外输入病例，境外输入病例累计报告174例。6月25日，最后1例境外输入确诊病例出院，境外输入病例实现“清零”。