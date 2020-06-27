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“火眼”实验室扩建 日均可检10万份

2020年06月27日09:19 来源：北京日报

大兴区体育中心综合馆内，本市首座气膜式核酸检测实验室正从原有的9个气膜仓扩建至16个气膜仓。建成后，日均检测数量将提升至10万份，进一步提升本市核酸检测能力。

实验室严格按照二级生物安全实验室标准设计，通过新风系统和高效过滤系统的创新性设计，对每个功能区的进出风进行过滤管理，室内的技术人员身着严密防护服，室外的人员却不必如此。现场负责人刘心介绍，相比于传统实验室，气膜式核酸检测实验室的建设效率很高，一个气膜仓充实只需50分钟，且内部采用模块化设计，可根据疫情最新进展进行升级。

透过气膜仓玻璃窗，记者看到，7台核酸提取自动化设备正在平稳运行，机械臂模拟医护人员提取核酸的操作，自动将托盘上试管分批次进行提取。据介绍，这种是最新的国产化设备，单台设备一次操作可提取96个样本，相比人工大大提升了效率。（记者 陈强）

(责编：李轶群、许晓华)


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