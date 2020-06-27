北京警方俩月查获吸毒人员460余人

昨天是第33个国际禁毒日，北京市公安局通报，北京警方今年统筹推进疫情防控和毒品治理工作，两个月以来，全市共破获毒品案件80余起、抓获毒品犯罪嫌疑人100余名、查获吸毒人员460余名、缴获各类毒品近22公斤。

今年4月，丰台公安分局接群众举报称：一名王姓男子将运输一批毒品进京，进行贩卖兜售。市公安局禁毒总队会同丰台公安分局立即成立专案组，根据线索深入开展侦查。经过近一周的艰苦工作，警方成功确定了嫌疑人的真实身份和活动规律，并于4月底在北京丰台大红门地区，将涉嫌运输毒品的犯罪嫌疑人王某抓获归案，当场起获冰毒820克。随后，侦查员循线追踪，将王某的两名同伙也成功抓获到案，斩断了这条特大毒品运输线。

两个月以来，北京警方还依托“禁毒队+派出所”联动打击模式，集中端掉一批零包吸贩毒团伙。其中，海淀公安分局通过深挖扩线，先后打掉3个吸贩毒团伙，抓获涉毒违法犯罪人员21人；朝阳公安分局通过集中行动，先后打掉2个吸贩毒团伙，抓获涉毒违法犯罪人员7人；与此同时，东城、顺义公安分局也各打掉1个在京吸贩毒团伙，共抓获涉毒违法犯罪人员7人。（记者 孙莹）