端午不聚集 防疫莫大意

俗话说：“端午至，五毒出。”自古以来，端午节就被赋予驱除瘟疫、辟邪祛病的含义，至今许多地方仍保持着兰汤沐浴、挂艾草、佩香囊、饮雄黄酒等习俗。端午假期如何降低疫情风险？专家提醒，旅游出行避免扎堆，减少聚集聚会聚餐。

旅游出行避免扎堆

日前，文化和旅游部发布2020年端午节安全提示，提醒广大游客疫情防控不麻痹，旅游安全不大意。安全提示表明，常态化疫情防控任务仍然艰巨繁重。游客要密切关注各地疫情防控部门发布的疫情风险情况，继续保持警惕状态，避免麻痹心理，做好自我防护，戴口罩、勤洗手，测体温、勤消毒，不聚集、勤通风。游览时遵照景区规定，间隔入园、错峰旅游，避免扎堆。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，端午节期间，国内人员流量会大幅增加，旅游景区人员也会增加，境外疫情居高不下，输入风险持续存在，大家在假期要做好个人防护。他建议：一是出行前要了解出发地、目的地疫情风险等级相关情况，准备好口罩等防护用品；二是做好旅途中的防护；三是要做好在公共场所的防护，比如保持一米线距离，减少聚集，缩短聚餐时间；四是要做好个人健康监测，发现健康问题如咳嗽、发热等，要及时取消出行计划，尽快就医；五是保持健康的生活规律，少聚餐、少聚集，坚持锻炼，养成良好的卫生习惯。

北京市疾控中心副主任庞星火提醒居民，按照非必要不出京原则，尽量不出京探亲旅游。具体来说，中高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京；中高风险街道居民、与疫情发生地有关联的居民应避免各类聚集，尽量不去公共场所；仍处于居家医学观察的市民，应严格做好家庭防疫工作。

减少聚集聚会聚餐

6月25日，国务院联防联控机制综合组印发的《关于做好精准健康管理推进人员有序流动的通知》要求，中高风险等级地区尽量减少不必要人员流动，避免人员聚集。低风险等级地区人员如无必要，尽量避免前往中高风险地区。而此前发布的《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）》也指出，娱乐、休闲等活动场所，减少大范围人员聚集活动。餐饮场所，分散错峰就餐，减少人员聚集。

同济大学附属东方医院急诊内科主任白建文解释，家庭聚会可能给新冠病毒带来传播机会，绝不能让它得逞。目前仍应保持少出门、不聚餐的好习惯。

端午假期，北京市提出“不聚集、不聚会、不聚餐”的要求。北京市政府新闻发言人徐和建介绍，端午假期正值疫情防控关键时期、紧要关头，疫情防控丝毫不可掉以轻心，必须保持战时状态，绷紧疫情防控这根弦，做到放松心情不放松防护。徐和建表示，今年端午节一些线下活动无法举办，但这不会影响节日氛围。广大市民应自觉遵守防疫要求，保持勤洗手等健康行为，彰显端午节所蕴含的文化和价值。

《 人民日报 》（ 2020年06月27日 04 版）