本报北京6月26日电 （记者倪弋）26日，最高人民检察院以“强化法律监督 推进毒品犯罪检察治理”为主题发布检察机关惩治和预防毒品犯罪情况。最高检党组成员、副检察长陈国庆介绍，2019年至2020年5月，全国检察机关共批捕毒品犯罪108663人，占全部刑事案件的8.47%，同比下降29.84%；起诉毒品犯罪143294人，占全部刑事案件的6.13%，同比下降21.31%。检察机关批捕起诉毒品犯罪案件数量均有下降，禁毒工作稳中有进、趋势向好、成效显现，毒品犯罪高发势头得到有效遏制。

“从办案情况来看，当前毒品犯罪案件呈现‘互联网+物流’的制贩毒活动更加突出、新型毒品不断翻新、境内外犯罪团伙勾连问题凸显等突出特点。毒品犯罪案件总量仍在高位徘徊，全国毒情形势依然严峻。”陈国庆表示，检察机关不断加强立案监督和侦查活动监督，及时追捕追诉漏罪漏犯，引导公安机关全面收集完善证据。加强审判监督，对一批判决确有错误的案件依法提出抗诉。2019年至2020年5月，全国检察机关对毒品犯罪案件提出二审和再审抗诉662件，已改判305件，发回重审101件。同时，检察机关还积极参与禁毒综合治理，以检察建议的方式提出意见建议，推动监管责任落实。多平台、多形式、多层次开展禁毒宣传。深化与各单位协作，协调解决毒品治理中的实际问题。2019年至2020年5月，全国检察机关就禁毒工作共发出检察建议670份，已被采纳557份。

陈国庆介绍，最高检严把事实审查关，依法正确行使起诉裁量权，防止事实不清、证据不足的案件“带病”进入审判程序。2019年至2020年5月，全国检察机关共不批准逮捕15005人，其中证据不足的12330人，不构成犯罪的540人，调查后排除非法证据的58人次。共不起诉3444人，其中因证据不足不起诉2422人，没有犯罪事实72人，排除非法证据31人次。

《 人民日报 》（ 2020年06月27日 04 版）