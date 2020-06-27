“非中携手抗疫、共克时艰的体现”

6月2日，在苏丹喀土穆的易卜拉欣·马利克教学医院，中国抗疫医疗专家组成员同苏丹医务工作者交流。

新华社记者 马意翀摄

为支持非洲国家抗击新冠肺炎疫情，中方迄今向非洲11个国家派出148人次的抗疫医疗专家组。中方医疗专家组与非洲国家有关部门和医务人员深入交流，分享抗疫经验，对话社区民众，考察定点医院和实验室，指导中国援非医疗队在当地开展抗疫工作，受到非洲各国高度赞誉和广泛好评。

“尽可能将更多抗疫经验介绍给非洲同行”

日前，中国抗疫医疗专家组结束在刚果（金）、刚果（布）及圣多美和普林西比3国的协助抗疫工作。在近一个月的时间里，专家组一行分别与上述3国卫生机构分享中国防控新冠疫情经验，并对当地医护人员进行了培训。

王俊辉曾作为中国援非医疗队队长在刚果（金）工作过两年。这次，他率领的中国抗疫医疗专家组，包括国内呼吸、检验、影像、重症、公共卫生等方面的专家。“此次在刚果（金）期间，我们12天安排了30余场讲座、会谈和交流活动。每分每秒都很宝贵，尽可能将更多抗疫经验介绍给非洲同行。”

专家组在3国走访了26家医疗机构，开展培训84场，培训医卫人员1400多人次。3个国家疫情防控形势不同，专家组认真了解实际情况，结合各地不同特点，提出切实可行的防控建议。随着各国正在不同程度地开始复工复产，专家组还分享了继续严格落实防控措施的经验。

在津巴布韦，中国抗疫医疗专家组奔波在抗疫一线。专家组成员、湖南省人民医院急诊ICU护士长徐芙蓉说，津方医护人员不顾自身安危，冲在抗疫最前线，让中方人员深受感动，我们定会全力提供帮助。

在赤道几内亚桑帕卡医院，湖南省中医药大学第一附属医院呼吸内科医生孙爽和中南大学湘雅二医院感染科副主任王文龙，身着全套防护服进入新冠隔离病房。在35摄氏度高温下，两位医生工作半个小时，全身从上到下湿透。每天回到营地时，脸上已布满口罩的压痕。尽管如此，他们仍表示，希望多走访一些当地医院，同更多非洲同行交流经验。

“向当地民众介绍中药用法及功效”

在对轻症患者的治疗中，传统中医药治疗效果如何，复杂性病例的详细治疗方案如何制定，如何管理无症状感染者……中国抗疫医疗专家组两次到访赤道几内亚卫生部，回答防控与救治方面问题，并总结归纳出符合赤道几内亚实际的抗疫“十问十答”。

湖南省脑科医院中医专家江志超发挥学科优势，向当地群众介绍如何用中药抗击疫情。他通过视频告诉记者：“我们在津巴布韦帮助改造医院，向当地民众介绍中药的用法及功效，教他们如何使用中药香囊，帮助当地制定治疗新冠肺炎的中成药目录。”

经过在津巴布韦和赤道几内亚近一个月的交流与调查，中方专家撰写了一份长达36页、共计1.3万字的《新冠肺炎疫情防控国家建议书》，被相继提交给津巴布韦和赤道几内亚政府有关部门。建议书分别从指挥体系、社会动员、社会隔离、社区排查、核酸检测、疫情监测、诊疗救治、院感防护、统筹发展9个方面提出详细建议和针对性措施，这也为其他非洲国家抗击疫情提供了重要借鉴。

在北非国家阿尔及利亚，中国抗疫医疗专家组多次走访当地新冠肺炎收治医院和世界卫生组织驻阿尔及利亚代表处、巴斯德研究所等医疗卫生机构，与当地一线抗疫医护人员、科研人员和卫生官员等就疫情形势变化、救治和防控措施等展开深入交流。世卫组织代表处官员在同专家组交流时，感觉意犹未尽，随即商定第二天继续邀请中国专家组到代表处就进一步合作进行交流。

在苏丹期间，中国抗疫医疗专家组与苏丹卫生紧急状态最高委员会举行会议，并赴苏丹卫生部应急中心进行疫情防控和诊疗交流。专家组介绍了中国“四早”“四集中”防控经验，以及在医疗资源有限情况下采取“重症进定点医院、轻症进临时方舱医院、疑似居家隔离”的分类救治办法。两国专家还就苏丹疫情的现状和趋势等交换了意见。

“感谢中国人民的友好情谊”

刚果（金）外交国务部长通巴在与专家组会谈时，充分肯定中方的积极贡献，赠送专家组一件雕刻纪念品，上面双手紧握的图案象征刚中友谊牢不可破。

“中方的人道主义之举是两国高水平友好合作的体现，凸显中国对非洲抗疫斗争的无私贡献。”圣多美和普林西比总理热苏斯表示：“专家组不远万里前来，以专业精神和辛勤付出帮助我们提高疫情应对能力，我谨代表圣普人民感谢中国人民的友好情谊，圣普政府将继续同中方一道，推动两国友好合作关系不断迈上新台阶。”

津巴布韦卫生部长莫约表示：“中国向津巴布韦派遣抗疫医疗专家组，体现了两国人民的深厚传统友谊。”莫约还强调，《新冠肺炎疫情防控国家建议书》对津方来说是一份拯救生命的宝贵礼物。

苏丹过渡政府总理哈姆杜克高度赞扬中国政府的援苏义举，会见了全体专家并合影留念。苏丹外交部次长西迪格表示：“只有在这个时候，才能看清谁是真正的朋友。”

非洲疾控中心主任约翰·肯格松在接受本报记者采访时说，中国疫情防控取得重大战略成果，多支中国抗疫医疗专家组奔赴非洲多国，分享抗疫宝贵经验。“我本人也和来到埃塞俄比亚的中国专家组举行会议，获得许多疫情防控重要信息，我们对此深表感激。这是非中携手抗疫、共克时艰的体现。”

（本报北京、长沙、约翰内斯堡、阿尔及尔、喀土穆6月26日电 记者邹松、何勇、万宇、李滢嫣、吕强、尤铭、苏航）

《 人民日报 》（ 2020年06月27日 03 版）