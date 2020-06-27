北京疫情防控毫不放松

本报北京6月26日电 （记者朱竞若、王昊男）6月25日，北京新增确诊病例11例；新发地疫情发生以来累计报告本地确诊病例280例；26日北京最后一例境外输入病例治愈出院，境外输入患者清零，6月10日前报告的本地确诊病例清零。北京疫情防控依然一刻不松。北京市政府新闻发言人26日表示，北京依然保持战时状态，当前首都防控形势依然复杂，端午假期正处在最要紧最吃劲的关头，稍一松懈就可能前功尽弃，功亏一篑，防控必须毫不放松地抓紧抓好。

重点人群，跟踪管理。北京在防控中对重点企业重点人群，加强动态跟踪管理。26日，北京部署美发店、美容店以及美睫、美甲店立即进行全员核酸检测，并按防疫标准开展经营场所消杀。此前，除商超、餐饮行业、快递等实行全员检测外，各医院也落实全面检测。记者从北京市医院管理中心了解到，北京市属医院7万余人，已全部完成核酸检测，结果显示均为阴性，此次“应检尽检”包括编制内外的职工、在院进修人员、劳务外包人员、学生等全部在岗人员。

封闭管理，精准掌握。经过近8天的应急封闭管理，西城区广外街道天陶红莲菜市场周边7个社区，宣布解除封闭管理，按中风险防控标准管控。西城区副区长李异介绍，封闭期间，组织对相关人员进行核酸检测，结果均为阴性，经综合评估，做出“解除”调整。北京疫情防控不搞“一刀切”，向精准要效果。李异介绍，调整后，社区内5月30日以来曾到过新发地市场和天陶红莲菜市场的人员及其共同居住者，还将继续完成14天居家隔离。据介绍，应急封闭和适时解封，都将按防控标准和要求，及时调整，落实到位。

检测采样，完善服务。气温高、人员多，北京市多措并举不断完善检测服务。东城区在采样点设置了老年人、残疾人特殊通道，优先安排检测；组建流动检测组，对全区21家养老机构的677名老人开展上门检测。东城区委常委、组织部部长王清旺介绍，针对不同职业，东城区个性化安排采样时间。比如，快递外卖人员，避开送餐送货高峰时段；上班族，适当延长夜间采样时间。截至6月25日17时，东城区集中核酸检测采样工作已基本完成，累计采样超过62万人。

个性需求，及时回应。“我们小区正在封闭管理，蔬菜供应品种太少，能否赶紧解决下？”“天太热，核酸检测排队时间长，能不能提供点水？”北京市相关部门负责人告诉记者，疫情期间，北京“接诉即办”机制快速反应，24小时从“12345”市民服务热线和各网络平台收集市民群众需求，及时回馈，限时办结。

《 人民日报 》（ 2020年06月27日 02 版）