北京美容美发行业全员核酸检测

打赢疫情防控阻击战

本报讯（记者 张鑫）北京青年报记者6月26日了解到，北京市美发美容行业协会已向各相关企业发布紧急通知，要求北京市美发店、美容店、美睫店、美甲店立即进行全员核酸检测，并按防疫标准开展经营场所消杀作业。其中，美容店包括面部美容护理、美体塑身、SPA、化妆等各业态。

北青报记者了解到，这项检测工作由各区商务局和属地街区政府部门督导落实。具体核酸检测地点由属地街区就近安排。各经营单位需接受属地街区有关部门管理，主动联络属地街区，汇报上岗人员数量与已检测数量、检测结果。如有检测阳性、疑似病例、确诊病例、疫区关联史即时通报属地政府有关部门和协会。

北青报记者了解到，此前，北京市美发美容行业协会已经要求相关企业做好二级防控部署。6月15日，该协会按照北京市商务局要求，要求各企业要按照二级响应防控措施要求，迅速调整完善防控工作方案预案。另外，各企业还要主动筛查近14天到过新发地批发市场的人员，要立即安排其就近进行核酸检测。

协会要求各企业，严格要求门店对进店人员继续测体温、健康码和登记个人信息并落实场所与操作环节防疫规定。门店公示相关防疫规定，面部护理场所要充分消毒、通风，保障中央空调系统防疫处置。服务场所内，工位间保持1.8米以上间距并进行物理隔断。坚持预约服务，店内等待区不能超过两人。服务人员每次上工位前监测体温，体温异常即时离岗。上岗前做好个人消毒、勤洗手、每客一消毒，配齐防护装具。口罩使用一次性医用口罩，建议使用Kn95口罩。

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中国疾控中心：北京本次疫情可排除动物病毒外溢传染人

新华社电 中国疾控中心26日在官网公布的《2020年6月北京新型冠状病毒肺炎疫情进展》提到，北京本次疫情流行的新冠病毒为L基因型欧洲家系分支Ⅰ，排除动物病毒外溢和武汉流行毒株导致的可能性。大规模人群检测结果提示，与新发地批发市场无关的人群感染率极低，北京疫情近期有望得到控制。

本次北京疫情的病毒来源是哪里？此次公布的文件提到，从1例53岁与1例25岁的男性病例和北京新发地批发市场环境采集的标本中获得的3株病毒基因分析显示，北京本次疫情流行的新冠病毒为L基因型欧洲家系分支Ⅰ，该毒株比当前欧洲流行同型毒株更“老”；可以排除由动物病毒外溢传染人，也排除今年4月前北京本地传播毒株或武汉流行毒株导致本次疫情。疫情在新发地批发市场的传染模式，推测主要为人与人之间直接接触传播和/或经物品表面污染的间接接触传播。

对于疫情趋势，文件提到，自6月13日关闭新发地批发市场以来已过11天、接近新冠肺炎最长潜伏期，相关暴露人员发病风险越来越低、其密切接触者也在有效管理中，预计新发地批发市场相关传播的疫情已基本得到控制。虽然最近发现若干与新发地批发市场无关联、感染来源尚待进一步调查的病例，提示后续防控可能存在一定的复杂性；但北京开展大规模人群检测结果提示，与新发地批发市场无关的人群感染率极低；在北京已经加强监测和强力扩大社交距离的防控措施下，疫情进一步传播风险低。北京疫情近期有望得到控制。

文件提到，北京对确诊病例的密切接触者、新发地批发市场暴露者、中高风险街道/乡镇的人员需要采取隔离和核酸检测。6月12～22日，对重点地区、重点人群累计采样达294.8万人，累计检测量达234.2万人，粗阳性率为1.2/万。