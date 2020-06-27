北京新增3病例核酸阴性抗体阳性被确诊

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，北京市第133场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，6月25日，本市新增11例新冠肺炎确诊病例，昌平区在近期首次报告病例。目前本市境外输入患者已经清零，6月10日前累计报告的本地确诊病例清零。市疾控中心在发布会上通报了确诊病例相关情况，北青报记者梳理发现，有3个病例首次核酸检测结果为阴性，但血清抗体检测为阳性被确诊。另外，有3例患者与食品行业有关。

本市境外输入患者已清零

6月10日前累计报告本地确诊病例清零

在发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，自6月11日以来，北京累计报告本地确诊病例280例，在院280例。尚在观察的无症状感染者22例。25日最后一例境外输入病例出院，北京境外输入患者清零。6月10日前，北京累计报告的本地确诊病例清零。

北京青年报记者梳理发现，自新发地批发市场发生疫情以来，本市过去半个月连日报告确诊病例，已经涉及丰台、西城、石景山、东城、朝阳、海淀、门头沟、大兴、房山、通州、昌平11个区。平谷、延庆、怀柔、顺义、密云这5个区近期尚未报告病例。

25日报告3人首次核酸检测阴性

但抗体检测呈现阳性被确诊

昨日的发布会上，市疾控中心副主任庞星火表示，6月25日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例11例，其中男性6例，女性5例；平均年龄37岁，最小24岁，最大62岁；按居住地划分，丰台区7例、海淀区2例、大兴区1例、昌平区1例。已完成10例确诊病例调查，1例正在调查中。

根据庞星火通报的病例信息，北青报记者梳理发现，25日确诊的病例中有3人核酸检测结果为阴性，但血清抗体检测为阳性，最终被确诊，这3人均为新发地市场经营人员。具体情况为：病例4，男，41岁，为新发地市场经营人员，6月23日咽拭子核酸检测阴性，采集血标本检测新冠病毒抗体IgM、IgG均为阳性；病例5，女，51岁，6月23日核酸检测结果阴性，血清抗体阳性；病例6，男，25岁，6月23日核酸检测结果阴性，血清抗体IgM阳性。这3人的临床分型均为普通型。

3名确诊患者从事工作

与食品行业有关

北青报记者梳理发现，在25日已完成的10例确诊病例调查中，有3例患者所从事的工作与食品行业有关。其中，又有两名新发地老郑州烩面馆的人员确诊，面馆位于新发地北水嘉伦市场地下一层A厅。一位为该面馆的服务员，另一位为帮厨，均居住于丰台区卢沟桥（地区）大屯村。北青报记者注意到，6月23日、24日均有老郑州烩面馆的工作人员确诊，截至昨日该面馆已有4名确诊患者。

除了上述两位老郑州烩面馆人员之外，还有一位食品行业从业人员，来自海淀区，曾到新发地批发市场调料区推销商品。据庞星火通报，该人员工作单位为北京天恩盛世食品有限公司，住址为海淀区四季青（地区）西山新村，曾于6月15日诊断为无症状感染者，10天后确诊，临床分型为轻型。文/本报记者 蒋若静 林艳 王斌

举措

东城区

完成50余万人份样本检测 结果均为阴性

在昨天的发布会上，东城区委常委、组织部部长王清旺介绍，新发地批发市场聚集性疫情发生后，东城区从6月14日开始，在辖区范围内开展了集中核酸检测工作。截至6月25日17时，全区集中核酸检测采样工作已基本完成，累计采样627087人，截至目前，辖区内医疗机构和第三方检测机构累计完成501145人份样本的检测，检测结果均为阴性。

东城区根据集中检测工作需要，在运动场馆、公园、社区空地等相对空旷、通风条件好、便于消毒的场地，设置了4个规模较大的固定采样点，包括天坛体育中心、地坛体育馆、工人体育馆西侧广场、玉蜓公园，以及218个临时采样点，累计安排1440个采样小组。逐门逐户开展重点人员摸排和应检群众动员、统计工作，根据检测人员数量、类型、住地分布情况，提前制定每日采样工作实施计划，精准划分检测批次、时段、顺序，由社区干部、网格员、楼门院长、商户负责人统一组织前往采样点。

王清旺介绍，这次集中核酸检测工作时间安排紧凑，东城区尽量将各种因素考虑到，细致贴心地做好服务。首先，关注特殊群体需求，在采样点设置老年人残疾人绿色通道，优先进行检测，还组织了流动检测组，对全区21家养老机构的677名老人开展上门检测。其次，合理安排检测时间，避开中午高温时段，在现场为群众准备了饮用水和防暑降温用品。

另外，东城坚持分类施策，针对不同职业的检测群体，人性化安排采样时间，尽量避免影响企业的正常经营和居民工作，比如对快递外卖人员检测时，避开送餐送货高峰时段，对上班族，适当延长夜间采样时间，同时在端午节小长假期间专门安排一天检测。

西城区

7社区已经解封 去过涉疫情市场仍需隔离

在昨天的发布会上，西城区人民政府副区长李异介绍了关于调整广外街道天陶红莲菜市场附近小区的管理情况。据他介绍，6月16日凌晨2点该市场周边7个社区实施了应急封闭管理，街道社区及时组织对相关人员进行核酸检测，结果均为阴性。经综合评估，决定于6月23日晚8时起，对广外街道乐城、鸭子桥、车站西街、车站西街15号院、青年湖、手帕口南街、京铁和园等7个社区解封，调整为中风险防控标准管理。

李异表示，虽然7个社区解除了封闭管理，但仍要求对5月30日（含）以来曾到过新发地市场和天陶红莲菜市场的人员及其共同居住者，采取“点对点”通知方式要求其继续完成14天居家隔离。

为了进一步加大技防力度，为居家隔离人员安装了智能门磁，在卡口位置部署人脸识别系统。另外，优先为7个社区配备了人员力量，严格落实小区出入管理规定，做到“查证、测温、扫码、登记”四项措施无遗漏，仍将严格禁止外来人员和车辆进入小区；同时为其他居民及时换发新版出入证，确保正常出入。据悉，目前7个社区符合正常出入条件的居民，共计8261户20652人，已全部完成出入证换发。

“街道社区会继续为居家隔离人员提供代采买、代开药、代缴费等爱心服务，每日‘点对点’进行垃圾清理，确保居民正常生活不受影响”，李异介绍说，下一步还将加大公共区域消杀力度，重点对阴冷潮湿的部位、电梯、楼梯扶手、健身器材等公共空间进行消毒，同时严格要求区域内各类门店采取测温、验码、限流等管控措施，消除疫情传播隐患。

文/本报记者 蒋若静 林艳 王斌

延伸

北京现有5个

疫情高风险地区

北京青年报记者6月26日从国务院客户端疫情风险等级查询系统了解到，北京市海淀区四季青镇、昌平区回龙观街道升级为疫情中风险地区，西城区月坛街道降级为疫情低风险地区。

目前北京市共有5个高风险地区——丰台区花乡（地区）乡、新村街道，大兴区西红门（地区）镇、黄村（地区）镇，海淀区永定路街道。

39个中风险地区，涉及丰台、大兴、海淀、西城、房山、东城、石景山、朝阳、门头沟、通州、昌平11个区，分别是：

东城区：天坛街道、永定门外街道、和平里街道、北新桥街道

西城区：金融街街道、白纸坊街道、展览路街道

海淀区：青龙桥街道、八里庄街道、田村路街道、四季青（地区）镇

朝阳区：十八里店（地区）乡、小红门（地区）乡

通州区：北苑街道

昌平区：回龙观街道

丰台区：西罗园街道、太平桥街道、卢沟桥街道、南苑街道、卢沟桥（地区）乡、大红门街道、丰台街道、南苑（地区）乡、长辛店镇、马家堡街道、右安门街道、长辛店街道

大兴区：林校路街道、高米店街道、庞各庄镇、天宫院街道、观音寺街道、魏善庄镇、青云店镇、清源街道、安定镇

房山区：长阳镇

石景山区：八宝山街道

门头沟区：永定（地区）镇

文/本报记者 李泽伟 解丽 王斌 蒲长廷 蒋若静 刘婧