全球新冠确诊病例下周预计将达千万例

据新华社日内瓦6月24日电（记者 刘曲）世界卫生组织24日说，预计全球新冠确诊病例将于下周达到1000万例。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，目前各国向世卫组织报告的新冠确诊病例已超过910万例，死亡病例超过47万例。在疫情暴发的第一个月，向世卫组织报告的病例不到1万例，而近一个月报告近400万例。世卫组织据此预计，全球新冠确诊病例将在下周达到1000万例。

谭德塞表示，世卫组织将继续利用现有工具，最大限度地抑制病毒传播、挽救生命，而挽救生命最有效的方法之一是为患者提供氧气。新冠重症和危重症患者无法通过正常呼吸获取足够氧气，如不及时治疗，患者会因缺氧而死亡。

世卫组织估计，按照目前全球每周约100万新增病例的速度，每天需要约62万立方米氧气，也就是约8.8万个大型氧气瓶。然而，许多国家在获得制氧机方面有困难，因为80%的市场供给来自少数几家公司，目前供不应求。