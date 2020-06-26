本报北京6月25日电 （记者朱竞若、王昊男）6月24日，北京新增报告本地确诊病例13例。疫情走势整体向好，但近期确诊病例流调显示，部分病例行动轨迹复杂多样、感染途径尚不明确，疫情防控形势仍显严峻复杂。北京时刻保持战时状态，尽一切努力将疫情防控关口前移，应用新技术助力科学、精准、有效防控。端午假期，北京全市“干部在岗、群众过节”，各项防控措施从严从细，紧绷疫情防控这根弦。

防控坚持从严从细。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报24日确诊病例详细情况，其中多人去过饭店、商场、医疗机构等场所。流调显示，20日确诊的海淀区天客隆超市病例，为新发地疫情经三手传染后所致。北京的防控工作持续从严从紧，针对“饿了么”骑手确诊的情况，全市外卖平台和餐饮门店一线职工全部进行核酸检测，目前尚未发现病例。全市外卖配送员严格工作程序，全程佩戴口罩在店外“无接触”取单，不与门店员工发生直接接触。

新技术织密防控网。“健康宝”既是疫情防控期间的“通行证”，更是精准、有效防控的重要手段。截至目前，北京全市累计2900万人使用健康宝查询了3.6亿次健康状态。北京市经济和信息化局副局长潘锋介绍，目前，北京“健康宝”已升级3.0版，新增扫码功能，可在商务楼宇、餐馆、商场等多种场所使用，替代传统纸质登记，实现“查看验码”“纸质登记”合二为一。在个人隐私保护方面，潘锋表示，“健康宝”不采集个人位置信息，个人扫码登记后的信息均以脱敏形式呈现，只保留姓和身份证号前后各2位，所有完整信息仅保存于北京市政务云，且仅用于防疫追溯相关工作。

过节落实“三不”要求。端午假期第一天，市民响应“居家过节、云上过节”“不聚集、不聚会、不聚餐”号召，街头公园不见密集人流。全市商场商品供应充足，价格稳定，稻香村、五芳斋的粽子大受欢迎。节日期间，北京进一步加强食品安全监督检查，对海鲜、散货类商品逐步推行产销流程可追溯全覆盖。“端午赏荷”是不少北京市民喜爱的活动，北海公园荷花盛开，市民携健康码分时段入园，落实30%的限流措施，25日全天入园人数为2万多人。

《 人民日报 》（ 2020年06月26日 02 版）