国务院联防联控机制：中高风险等级地区减少不必要人员流动

新华社北京6月25日电 （记者王秉阳）国务院联防联控机制综合组25日公布的《关于做好精准健康管理推进人员有序流动的通知》提到，中高风险等级地区要尽量减少不必要人员流动，避免人员聚集。

通知提到，有中高风险等级地区旅居史的人员，跨地区流动时须持有到达目的地前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”，到达目的地后，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。如无法提供上述核酸检测阴性信息，到达目的地后应当立即接受核酸检测或接受14天隔离医学观察。瞒报、谎报人员将承担法律责任。

通知提到，低风险等级地区人员持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序流动。如无必要，尽量避免前往中高风险地区。

通知还提到，各地要按照依法、科学、精准防控要求，规范人员健康管理措施。对在常态化防控措施之外附加其他不合理限制要求的，要立即予以纠正。对造成恶劣影响的典型案例，坚决依法查处，并通过媒体予以曝光。

《 人民日报 》（ 2020年06月26日 02 版）