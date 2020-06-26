意大利 新冠治愈病例大幅增加

新华社电 意大利民事保护部门6月24日发布的新冠疫情数据显示，该国新冠治愈病例以较大幅度增加，现有患者人数在持续减少。

数据显示，意大利当天新增治愈病例1526例，累计治愈186111例；新增死亡病例30例，累计死亡34644例；新增确诊病例190例，累计确诊239410例。

意大利现有新冠患者降至18655人，较前一天减少918人。现有患者中，16938人在居家隔离，1610人在医院接受普通治疗，107人在重症监护室接受治疗。

意大利内政部当天向媒体表示，近日在地中海被救起的209名非法移民中，有28人核酸检测呈阳性，其中多数人无症状或只有轻微症状，感染者已根据意大利法律被隔离在西西里岛恩佩多克莱港的一条船上。

意大利财政部当天在一份声明中说，意大利政府及相关机构已经收到260万份暂停偿还贷款的申请，涉及2800亿欧元，此外还有69万家中小微企业申请由政府担保的贷款。

另据国际货币基金组织24日预测，受疫情影响，意大利今年的国内生产总值可能会萎缩12.8%，高于今年4月预测的9.1%；预计明年国内生产总值将增长6.3%，比今年4月的预测高出1.5个百分点。