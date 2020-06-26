警方查处9人贩卖核酸检测名额

昨天下午，北京市第132场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上获悉，近期北京警方查处了一起贩卖核酸检测名额的案件，9人以1780元的价格贩卖北京核酸检测名额，严重扰乱本市核酸检测正常秩序，被公安部门查处，其中4人已被行政拘留。另外，自6月19日以来，本市公安部门又连续查处了涉疫谣言案件14起，依法处理违法犯罪人员10名。公安部门建议，市民要自觉抵制各类涉疫虚假信息，共同维护来之不易的疫情防控成果。

警方接举报通过微博发现线索

在昨天下午的发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏说，为做好风险人员的精准管控，严防疫情蔓延扩散，本市明确提出“非必要不出京”，确需出京的，需持7日内核酸检测阴性证明，个别不法人员从中嗅到“商机”，声称可以快速办理检测事项，并非法获利，严重影响核酸检测正常秩序。近日，北京警方迅速查处一起此类案件。

潘绪宏说，6月23日，警方接群众举报，一微博用户发布帖文称，“卖北京核酸检测名额，24小时和48小时出结果，价格是1780元。”接报后，警方高度重视，连夜开展工作，迅速抓获信息发布人闫某同（男，23岁）。根据该人供述，又将其“上线”白某玉（男，24岁）抓获。经深入调查，白某玉为某酒吧员工，其经理万某涛（男，37岁）组织下属员工，成立微信“核酸检测群”，伙同闫某同等人，通过网络发布消息、招揽客户，声称可以加急办理、速取结果，层层加价后介绍群众到相关机构进行核酸检测，团伙成员从中分别获利50元至2000元。目前，警方已查获涉案人员9名，其中闫某同等4人已被依法行政拘留，其他涉案人员和案件情况正在进一步查办中。

19日以来查处涉疫谣言案件14起

潘绪宏说，当前，在全市上下的共同努力下，疫情防控工作取得了积极成效，但形势依然严峻复杂，丝毫不能掉以轻心。涉疫情违法犯罪，严重侵害群众利益，干扰防控工作大局。对此，北京警方始终保持严打高压态势，继6月19日北京市公安局发布编造传播涉疫谣言典型案例以来，又连续查处相关案件14起，依法处理违法犯罪人员10名。

近日，某网民发布“北京王府井百货大楼确诊一例，大楼的人都要做核酸检测”的消息。经警方查明，网民范某福（男，39岁）为制造影响、引起关注，故意编造上述虚假消息，并在微信群中散播，严重扰乱社会秩序。又如，某公司员工蒋某（男，33岁）为寻求刺激，向同事谎称自己核酸检测阳性，造成公司员工恐慌并报警。以上二人均被公安机关依法处理。

公安部门建议，当前本市核酸检测能力快速提升，重点人群、重点区域、重点领域检测工作有序开展，希望广大市民通过正规渠道参加检测，确保检测资源用在阻断疫情传播的最关键节点。同时，希望大家擦亮眼睛，不轻信、不盲从，自觉抵制各类涉疫虚假信息，共同维护来之不易的疫情防控成果。文/本报记者 蒋若静 李泽伟 刘婧

病例

新增13例确诊病例中出现一重症病例

市疾控中心副主任庞星火在发布会上通报了24日新增确诊病例的情况，其中有一名六旬女性患者前4次采样结果均为阴性，第五次检测后才被确诊。根据通报，临床分型中含一例重症病例。

一名六旬女性患者

前4次采样结果均为阴性

庞星火表示，在24日新增的13例确诊病例中，男性5例，女性8例；平均年龄42岁，最小18岁，最大60岁；按居住地划分，丰台区9例、大兴区4例，从临床分型来看，1名重型病例，10名普通型，2名轻型。北京青年报记者梳理发现，疫情和新发地的关联性仍然较强，6名病例工作单位为新发地批发市场，5人曾到新发地市场采购。

在这13个确诊病例中，有两人首次核酸检测为阴性，在后期继续采样中才发现阳性。其中有1名六旬女性患者前4次采样结果均为阴性，具体情况为：病例13，女，60岁，住大兴区观音寺街道团河苑小区，已退休。6月3日到新发地市场采购，6月14日作为确诊病例的密切接触者开始集中隔离观察，6月16日出现发热症状，当日由120救护车转运至大兴区人民医院，6月15日至22日先后采集4次咽拭子进行核酸检测均为阴性，6月23日核酸检测阳性，6月24日确诊，临床分型为普通型。

24日确诊的13名患者中，年龄最小的为18岁，该患者6月11日曾到新发地市场采购。患者被集中隔离前主要在其父母家，并与朋友有接触，其间先后到花乡（地区）巴庄子村附近香香早点、老汤拉面就餐，并在附近商店购物。

一病例曾前往牛街聚宝源购物

该店员工核酸检测均为阴性

除了病例所居住的小区以及新发地市场之外，昨日确诊患者曾到过的点位涉及多处，比如，丰台区马家楼众兴花木批发中心、西红门镇欣清北巷、海淀区定慧谢小厨餐厅、牛街聚宝源餐饮有限公司等。

北青报记者注意到，其中一名38岁的男性患者作为海淀区定慧谢小厨餐厅的店长兼采购员，经常到新发地批发市场采购，6月15日曾自驾前往牛街聚宝源餐饮有限公司购物。牛街聚宝源餐厅昨天下午在接受媒体采访时表示，该病例曾在餐厅外卖窗口购物，未曾进店，该店员工均进行了核酸检测，结果为阴性。当时该患者只与窗口售卖人员有过接触，该售卖人员已经做完核酸检测，结果也为阴性，正在居家隔离观察，餐厅正常营业。文/本报记者 蒋若静 李泽伟 刘婧

提示

北京健康宝升级3.0版 这些新增功能您记好

昨天的发布会上，北京市经济和信息化局副局长潘锋介绍，截至目前，全市累计2900万人使用健康宝查询了3.6亿次健康状态。扫码功能上线以来，全市已累计生成34万个登记簿二维码，约500万人次通过扫码实现电子登记。北京健康宝升级3.0版后，将上线扫码功能，提供电子登记服务，各复工复产单位均应使用扫码功能，个人扫码登记后的信息呈现只保留姓和身份证号前后各两位，16岁以下青少年不强制进行人脸识别，只需在结果页长按照片区域3秒即可重新拍照，瞒报、谎报健康状态将被依法追责。

潘锋介绍，本次健康宝升级，新增了扫码功能，可在商务楼宇、餐馆、商场等多种场所使用。具体来说，各场所可指定专人作为登记员。登记员通过填写单位相关信息，申请获取登记簿二维码直接或打印张贴使用。到访人扫描二维码，即可实现到访登记，扫码时相应健康状态也会同时呈现。如到访人状态异常，扫码时将直接提示救护车呼叫音，便于登记员快速识别。登记员可通过手机等移动端实时查看到访人信息，也可以导出后进行管理查阅，还可以根据需要删除登记簿。只有本人的健康状态为“未见异常”的登记员才能申请登记簿，当登记员状态异常或有违规违法行为时，登记簿将停用、失效。

潘锋介绍，结合前期大家反馈的关于青少年使用、照片更换、国家平台核验等方面意见建议，3.0版一揽子进行了优化完善。一是16岁以下青少年，不强制进行人脸识别，结果页直接显示照片及相关状态，并于照片底端标注“未成年人照片未经人脸识别”；二是完善照片更换方式，大家只需在结果页长按照片区域3秒，即可重新拍照；三是优化国家平台行程核验界面。同时，新版本在顶部和底部分别增加了通知栏及留言栏，方便大家沟通互动。

近期，部分公园、银行、超市等地基于健康宝的“他人代查”功能，推出了人性化的代查服务，解决了部分老人的使用问题。另外，本次升级后有极少数用户反映了健康宝页面显示不全的问题，可通过升级微信版本解决。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟 刘婧

释疑

健康宝变成红色黄色怎么办？

需联系疾控中心或所在社区

如果您的健康宝变成红色“集中观察”状态，说明您属于本次疫情发生以来，本市卫健部门掌握的确诊、疑似、密接或无症状感染人员，请您按照要求履行集中观察义务。如有问题，请联系市疾控中心。

如果您的健康宝变成黄色“居家观察”状态，说明经过社区摸排，您到访过新发地等相关场所，社区已将您纳入居家观察管理，请遵照社区管理要求。如有问题，请联系自己所在社区。

如果您的健康宝显示弹窗状态，一种情况是，您近期有过进出京行为，请您点击页面上的“继续”，即可跳转国家平台进行行程核验。另一种情况是，您近期可能有过进出中高风险地区的行为，请立即与所在社区或相关单位联系报到，以便正确履行防疫义务。

核酸检测也有假阴性问题？

专家：北京采取“1+3”模式

北京大学第一医院感染科主任王贵强在昨天的新闻发布会上表示，核酸检测也有假阴性问题，对核酸检测结果呈阴性的人群也不能掉以轻心。

王贵强说，这次新冠肺炎疫情的控制强调“四早”，其中的重要环节就是核酸检测，核酸检测是目前确诊感染的最重要方法。这次北京新冠肺炎疫情同样强化了核酸检测的能力，在应检尽检、愿检尽检的基础上，北京市对高危人群也进行了检测。包括和新发地有关的各种人员、高风险的社区乡镇、所有的医务人员、和人群密切接触的行业等也进行了检测，这对控制疫情是重要举措。北京市不惜一切代价维护人员生命安全和健康。全市一半以上的病例是通过主动积极的核酸检测发现的。但核酸检测有假阴性的问题，在发热门诊，现在北京采取了“1+3”模式，即核酸检测加血清学抗体检测，再加上影像学，还有血液检测，实际目的是进一步降低漏诊的风险，使疫情有效地得到控制。

海鲜牛羊肉还能吃吗？

新冠病毒不通过消化道感染

现在很多居民都不敢吃肉，生怕被感染，在昨天的新闻发布会上，北京大学第一医院感染科主任王贵强也针对这一现象提出了建议。他说，这次疫情主要发生在新发地疫情市场，目前，北京其他商场的肉、蛋、海鲜都是安全的，市民可以放心购买食用。

同时，王贵强提出，新冠病毒主要通过飞沫、密切接触等方式传播，目前没有任何证据证明病毒可以通过消化道传播。通过消化道传播的风险是很低的。但王贵强也提醒广大市民，现在是消化道疾病的高发时期，食物一定要好好清洗、生熟分开，不然可能导致消化道疾病传播，建议少吃生食。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟 刘婧