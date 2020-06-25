湖北医保：多措并举 全力巩固脱贫成果

如期完成脱贫攻坚目标任务，本就有许多硬骨头要啃，今年的新冠肺炎疫情无疑为打赢脱贫攻坚战增加了新难度。如何才能克服疫情影响，全力攻克剩余贫困堡垒？

通过坚持“战疫”“战贫”两手抓，不断健全完善健康扶贫“985”政策（以下简称“985”政策），统筹基本医疗保险、大病保险和医疗救助的三重保障措施，湖北省夯实托底保障功能，抓好扶贫领域问题整改，努力化解因疫致贫、因疫返贫，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献湖北力量。

湖北省医疗保障局（以下简称“湖北省医保局”）待遇保障处处长曾青松介绍说，该局党组高度重视脱贫攻坚工作，自2019年年初该局驻村工作队来到界上村后，党组书记、局长晏蒲柳，党组成员李良勇、高忻、杨汝俊、刘松林多次带队调研，从优化完善健康扶贫政策、研究帮扶措施、推进项目落地，每一步都迈得坚实有力。

防止返贫 巩固脱贫成果

因病致贫、因病返贫，是脱贫攻坚中一块难啃的“硬骨头”。今年《政府工作报告》提出，要健全和执行好返贫人口监测帮扶机制，巩固脱贫成果。这为各级地方政府坚决打赢脱贫攻坚战、实现高质量脱贫提出了具体要求。

为从根本上解决因病致贫返贫这个难题，湖北省探索推行了“基本医保+大病保险+医疗救助+补充医疗保险”保障机制，实行“985”政策，即确保农村贫困人口住院医疗费用个人实际报销比例提高到90%左右，大病、特殊慢性病门诊医疗费用个人实际报销比例提高到80%左右，年度个人实际负担医疗费用控制在5000元以内。

部分地区存在执行基本医疗政策不严格、兜底保障标准过高、大病保险功能发挥不够、医疗服务行为监管不到位……在“985”政策执行的过程中，这些问题开始显现。

为优化完善相关政策规定，湖北省医保局先后派出20余人次赴郧西县、谷城县、通城县、洪湖市、江夏区等地，采取召开座谈会、与医疗机构、商保机构、贫困群众面对面交流等形式开展调研，听取意见建议和贫困群众的反映。在精准测算、分析数据、征求意见的基础上，该局提出了包括严格执行县域内基层首诊和逐级转诊、严格执行基本医保报销政策、严格控制县域外转诊率等在内的18条政策。

湖北省医保局局长晏蒲柳调研界上村卫生室医保结算情况。 来源： 湖北省医保局

湖北省医保局党组成员李良勇在村卫生室调研一般诊疗费落实情况。 来源： 湖北省医保局

此外，针对此前中央专项巡视反馈意见中“保障基本医疗脱离实际”“造成部分地区医保基金穿底，县级财政难支撑，压力大”等问题，湖北省医保局制定了《湖北省医疗保障局关于中央第二巡视组对湖北开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改工作方案》，将专项巡视反馈意见逐条细化提出整改措施，明确责任领导和责任单位，建立问题清单、责任清单、时限清单，落实整改责任，确保真改实改。据统计，2019年6月下旬，中央脱贫攻坚专项巡视整改项目清单中涉及湖北省医保局的健康扶贫整改项目已全部完成。

产业扶贫 让农民更有保障

湖北省医保局副局长高忻实地调研飞珍山鸡养殖合作社。 来源： 湖北省医保局

在湖北省咸宁市通城县界上村一组，106国道最南端，有一家飞珍山鸡专业合作社，主要养殖山鸡、珍珠鸡、土鸡、番鸭等品种。近年来，合作社吸纳了多个贫困户参与生产经营，并免费为社员提供技术培训、技术交流与咨询服务。仅2019-2020年期间，就带动了界上村贫困户30多户增收致富，人均增收6000元左右。

收入是稳定脱贫的关键指标。受疫情影响，今年界上村外出务工的人数相应减少，也给贫困户增收带来不确定性。通过“合作社+专业公司+贫困户”的形式，湖北省医疗保障局大力推动界上村种养殖产业发展，带动贫困户增加收入。目前，已有44户、129人贫困人口通过务工、土地流转等形式实现分红增收。

湖北省医保局副局长杨汝俊走访贫困户。 来源： 湖北省医保局

可以说，界上村的脱贫之路，就是湖北省医保扶贫的一个缩影。通过调研摸底、优化完善政策、多举措确保政策落地等一系列手段，湖北省医保局扎实推进医疗保障扶贫工作创新发展，着力解决群众反映强烈的突出问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

据统计，2013年底至今，湖北省建档立卡贫困人口由581万减少到5.8万，贫困发生率由14.4%下降到0.14%，全省37个贫困县已全部摘帽，4821个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到基本解决。

精准施策 克服疫情影响

脱贫攻坚决战决胜之年，遭遇新冠疫情影响，如何才能借助医保扶贫筑牢贫困人口的健康屏障？

“疫情给脱贫攻坚带来了新的挑战，但之前相关工作一直在有序推进，我们有信心也有决心，如期完成脱贫攻坚的任务。”曾青松表示，通过统筹兼顾疫情防控和医保脱贫攻坚，全面准确掌握罹患新冠肺炎贫困人口就医情况，全面落实确诊、疑似患者医保政策，及时报销确诊、疑似贫困患者发生的医疗费用，切实减轻了贫困患者医疗费用的压力。

与此同时，要及时将扶贫等部门认定的因疫情新增的贫困人口纳入保障范围；全面把握贫困人口职工医保和城乡居民医保的衔接工作，防止贫困人口因疫情收入减少、失业、丧失劳动能力等原因导致职工医保断缴。

据悉，今年疫情发生后，湖北推动“农7条”“农9条”“农20条”等重大政策在贫困地区落地落实，帮助新型农业经营主体复工复产，贫困地区241家省级龙头企业直接吸纳贫困人口就业近4万人。全国各地广泛开展“为湖北拼单、带货”等系列活动，加快化解茶叶、水果、香菇、小龙虾等贫困地区主要农产品销售难题，数十万建档立卡贫困户从中受益。

6月19日，湖北省医保局副局长刘松林带队又一次带队来到界上村，与江苏恒瑞医药股份有限公司一道开展助力扶贫攻坚活动。驻村工作队会同各级政府和村两委做了很多帮扶工作，为广大村民解决实际困难，促进界上村改善人居环境，拓宽村组公路，发展壮大村集体经济。

助力扶贫攻坚活动现场。来源： 湖北省医保局

就业扶贫方面，从3月份湖北各地解除交通封控之日起，恩施、十堰、黄冈、荆州等市州逐村逐户核实返岗需求，优先组织贫困人员返岗务工，实施精准对接，组织专列、专车送贫困户赴外地打工。截至6月12日，湖北贫困人口已安全有序外出195.2万，超过去年人数。