新华社北京6月24日电（记者汪子旭）《经济参考报》6月24日刊发题为《下决心建立中西医并行并重管理体制——专访中国国际经济交流中心总经济师陈文玲》的报道。文章称，近日，由经济参考报社主办，经济参考报（新华健康）、中国财富网承办的“中医药抗疫与传承创新发展研讨会”在北京举行。会议期间，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在接受《经济参考报》记者专访时表示，应把中医药振兴和发展上升为国家重大战略。她认为，当前最关键的是，下决心重构中医药管理体系和西医药管理体系，真正建立并行、并重的体制机制，对中医药的培育发展和监管遵循中医药自身的规律。

陈文玲认为，这次抗击疫情，是中医药史上一次最大规模参与的国家重大抗疫行动，也是参与国家战胜重大自然灾害和病毒的一次大规模演练，发挥了前所未有的重要作用，充分显示了中医药的魅力和力量，得到各方前所未有的高度认可，进而提高了整个社会对中医药传承、传播、应用重要性的认识，提高了中医药在未来医改中的地位。

“更具现实意义的是，中医药抗疫不仅救治成功率高、救治时间短，而且费用显著降低。这不仅减轻了患者的痛苦，挽救了更多生命，也给国家节省了大量的医疗费用。事实上，‘简便验廉’一直是中医药的最大优势，此次抗击疫情的效果再次证明了这一点。”陈文玲说。

在此基础上，陈文玲认为，当前，应该把中医药真正作为国家重大战略落实下来，这有以下四方面的重要意义和价值。

第一，从历史角度看，中医药是中华文明的重要载体，有着深厚的实践基础。陈文玲表示，中医药有它的哲学思想、理论深度、理论体系和医术集成，有在几千年历程中形成的深厚的文化积淀。中医药主张个性化治疗、辨证治疗、系统治疗、内外兼修。像这样的医学，全世界极少。她认为，中医药是中国的瑰宝，是我们国家几千年传承、积累下来的一座“富矿”。

第二，从人体的全生命周期来看，中医药有极大的价值。陈文玲认为，中医药可以延长人的生命周期，在人的全生命周期中提高人的生命质量，这一点上，它的作用不可替代。她表示，从人体的全生命周期来看，从一个人出生，到青少年、中年、老年，目前我国民众整体的健康状态都不是很理想，完全健康的人占的比重很小。而建立国民健康体系迫切需要发挥中医药作用，利用中医药，可以进行人的全生命周期的维护，保证人的生命健康与高质量生存。

第三，从消费者对医疗服务消费需求的生命周期来看，对中医药的需求应该进一步端口前移。陈文玲表示，有数据统计，现在中国人的医疗费80%以上是用于抢救性治疗，也就是后期维持生命的治疗。她认为，未来消费者对医疗服务的消费需求应该端口前移，更加重视防病，也就是中医的“治未病”。把构建国民健康体系和医疗预防体系，放在医疗服务体系的首位，把疫疾病预防和维护人的健康状态的消费变成医疗费支出的主体。这样，整个医疗服务的消费周期就会延长，人的生命也会延长，生命质量也会提高。

“是否可以设计这样的政策制度：比如，为鼓励人们进行体育锻炼、健康生活，如果一个人一年内没有医疗卫生费用支出，就可以得到国家的奖励，奖励他为国家节约了潜在费用；再如，中医按摩、足疗、健身等费用，每年允许一部分纳入到医保体系中，因为它能提高总体健康水平，降低未来可能的救治费用。总之，就是在政策制度设计上，鼓励、引导人们崇尚、践行健康的生活方式，尽可能把全生命周期医疗服务的端口前移。”陈文玲说。

第四，从当前的国际竞争和博弈来看，特别是根据中国战胜疫情的实践，应进一步提高对中医药的文化自信。陈文玲表示，国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书显示，我国中医药参与救治确诊病例的占比达到92%，湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。她表示，这场疫情，是一场大考，也让我们反思中医药的文化传承和作用、魅力。在国际竞争和博弈中，中医药作用的发挥，极大提高了我们国家的软实力，提高了我国在国际上的地位和影响力。

基于此，陈文玲表示，要把中医药的振兴发展，包括解决当前的体制机制问题和中医药自身的问题，作为未来医疗卫生体制改革的一项非常重要的任务。当前最关键的是，应下决心重构中医药管理体系和西医药管理体系，真正建立并行、并重的体制机制，对中医药的培育发展和监管遵循中医药自身的规律。

“必须在这些方面取得决定性的突破，使中医、西医形成叠加优势，构建中西医并行、并举、并重、并跑的新体制，使中国的医学能够站在世界的前沿。中医药和现代西医各有所长，目前的问题是，以西医思维、西医标准为主，存在矮化、弱化、边缘化中医的痼疾，并形成以此为核心的固化体制机制。在今年抗击新冠肺炎疫情中，中医药发挥了重要作用，但是，将来随着疫情消失，中医药的境况会不会‘涛声依旧’？就像2003年非典疫情过后那样？”陈文玲说。

“本来，中国是世界上唯一可以让人真正能享受到中、西医两种医学体系并行、并举、并重、并跑好处的国家。但如果不下决心解决体制机制问题，可以预料，在不远的未来，作为中医药发源地的中国，真正的国医大师将越来越少，而优质中药也将成为他国的福利，最后中医药将只剩下‘非物质文化遗产’这一光荣称号。这绝不是危言耸听！”陈文玲严肃地说道。