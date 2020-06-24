北京近期确诊病例与新发地聚集性疫情有明确关联的占98.8%

人民网北京6月24日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第131场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫健委主任雷海潮介绍，本次疫情传播速度快，病例短时间内大量出现，6月11日至6月23日24时，北京市累计报告256例确诊病例，由发现第1例至100例仅用了5天，而在年初疫情时用了11天。与新发地聚集性疫情有明确关联的有253例，占98.8%，另有3例待进一步查核。

从确诊和发病时间看，6月11日至14日累积确诊79例，占目前总病例256例的30.9%；6月15日至19日累积确诊126例，占49%；6月20日-23日确诊51例，占20%。从病例出现症状时间看，此次疫情中发病日期最早为6月4日，从6月7日始呈明显增多趋势，13日达到高峰，发病时间主要集中6月9日至15日，占病例总数的61%。提示疫情早期增速快、传播扩散力强，可能存在同源暴露和人传人混合暴露模式。目前，在新发地市场关闭之前的暴露人群疫情已呈现下降趋势。