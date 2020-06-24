四部委联合守护校园食品安全 严惩重处违法违规行为

人民网北京6月24日电（董童）24日，国家市场监管总局会同教育部、公安部、国家卫生健康委联合印发《校园食品安全守护行动方案（2020-2022年）》（以下简称“方案”）。部署开展2020年至2022年校园食品安全监管工作，要求各地全面落实学校食品安全校长（园长）负责制和校外供餐单位食品安全主体责任，切实强化监管，治理突出问题，加强校园食品安全社会共治。

在落实食品安全校长（园长）负责制方面，方案要求学校制定明确、可操作的校园食品安全防控要求和食品安全自查制度、自查计划，并严格落实；要以肉蛋奶、米面油等食品原料为重点，实行大宗食品公开招标、集中定点采购制度；要大力推进食堂“明厨亮灶”；要建立并落实学校负责人陪餐制度；要加强学校食堂承包或委托经营管理；鼓励学校建立先进的管理体系，提升管理水平。

在落实校外供餐单位食品安全主体责任方面，方案要求供餐单位制定科学有效的食品安全管理制度，定期开展食品安全自查，倡导建立HACCP或ISO22000体系；严格筛选食品原料供应商，严格执行食品原料进货查验要求；按照《餐饮服务食品安全操作规范》要求，规范食品加工制作行为；主动接受监督，向学校、市场监管部门、教育部门公开食品原料采购和加工制作信息；定期对大宗食品原料、餐用具清洗消毒效果等进行检验检测。

方案还要求各地持续加大监督检查力度和频次，严惩重处校园食品安全违法违规行为，主动公开查处结果。同时，加强农村义务教育学校食堂监管，落实好农村义务教育学生营养改善计划。