读懂战疫行动力背后的城市精神

责任如山、行动无言，勾勒出勇于担当、甘于奉献的抗疫群像，彰显出顾大局、为大家的价值底色。这样的精气神儿，不是偶然迸发出来的，而是北京市民一以贯之的行为逻辑。人人有责，人人尽责，打赢这场硬仗就有了最坚实、最广泛的支撑，这座城市抵御风险的力量也会越来越强劲。

盛夏的北京正艰苦战疫。连日来，太多身影让人心生敬佩、太多画面让人湿了眼眶——精准提供流调信息的“西城大爷”，跪地为小朋友细心采样的女医生，给工作人员送去冰镇矿泉水的热心市民……面对镜头，他们的回答是那么一致：“都是应该的。”朴实话语，道出了每个人对这座城市的厚重责任感。

疫情就是命令，防控就是责任。新发地市场聚集性疫情出现后，北京第一时间拉响警报、吹响集结号。迅速关闭涉疫市场，果断升级防控措施，严格流调、全面溯源，应检尽检、愿检尽检，严抓重要场所和关键节点……一系列坚决处置、精准管控，有力遏制了疫情蔓延势头。置身全球疫情形势仍在恶化的大背景下，北京行动再次交出了中国战疫的高效答卷。这样的行动速度和力度从何而来？除了科学精准的防控举措以及“一竿子插到底”的城市治理能力，更离不开那些把责任感放在心里的人。

“都是应该的”，五个字听上去简单，背后却是沉甸甸的付出与奉献。十来天里，北京核酸采样人数逾290万，日均采样人数近50万，近300家农贸市场，3.3万多家餐饮服务单位同步完成消杀，这些数字背后，是烈日下、暴雨中坚守在2400多个采样点位上的医护人员，是为地毯式“敲门行动”，为组织检测等忙前忙后的10多万社区工作者、下沉干部，是“每工作2小时，就能从裤管里倒出2斤水”的消杀卫士。有人逆行，有人坚守，更多人则在配合、支持。处于封闭管理的40个小区的居民，听从居家观察要求，足不出户，避免交叉感染；户外核酸检测现场，大伙自觉有序排队，更不时有人给医护人员鞠躬致谢、报以掌声、送去“清凉”……众志成城、同心同向，可以说，战疫的每一点进展，都包含着满满的汗水，都依靠人民战争的力量。

责任如山、行动无言，勾勒出勇于担当、甘于奉献的抗疫群像，彰显出顾大局、为大家的价值底色。这样的精气神儿，不是偶然迸发出来的，而是北京市民一以贯之的行为逻辑。事实上，也正是在这种城市精神的指引下，“西城大爷”绷紧了防控弦，独自骑车去就医，并尽最大可能回忆个人行踪；被隔离村民家的麦子没人收，其他村民齐上阵、争帮衬；夏日持续高温，广大市民依然坚持佩戴口罩……对自己负责，对他人、对城市负责，这份责任心，彰显于战疫时刻，更体现在城市发展进程的方方面面。急公好义、古道热肠、城市大事就是众人之事，北京人的热心大气，早已成为这座城市的鲜活名片。

一座城市有一座城市的品格。大城之治，机杼万端，如果说，制度机制、治理体系等是“硬手段”，那城市精神就是弥足珍贵的“软实力”。于北京而言，独特的城市精神已然孕育了独特的城市治理品牌。从西城大妈、朝阳群众、石景山老街坊、海淀网友等自治组织，到“楼管会”“小院议事厅”“红色议事会”等居民议事平台，群防群治、共治共享的好传统解决了不少难题、纾解了不少矛盾，“哪里多一些红袖章，哪里就多一份安全，多一份安心。”这样的治理方式，疏通了城市经脉，也经受住了疫情防控的考验。有了千千万万参与其中的“主人翁”，有了抗疫有我的责任心，有了一呼百应的组织力和行动力，防控机制自然顺利落地、具体举措自然高效推行。每个市民的精气神儿，一定程度上标注着一座城市的治理力，以及整个社会的抗压力。

“大家平安，小家才安心”，讲责任、守规矩回馈的也是我们每一个人。眼下，北京疫情呈现趋稳迹象，但防控形势依然严峻复杂，正处在最紧要、最吃劲儿的关头。这种情况下，更需广大市民牢记人人有责，做到人人尽责。主动报告、做好防护，有序检测、保持信心，有这样的治理闭环，打赢这场硬仗就有了最坚实、最广泛的支撑，这座城市抵御风险的力量也会越来越强劲。