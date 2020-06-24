北京疾控发布中高风险区域集中空调使用要求

市疾控中心制定新冠肺炎流行期间集中空调通风系统运行防控指引（第四版），根据北京市当前疫情流行状态，集中隔离医学观察场所、境外人员分流场所，机场、火车站、地铁、大型批发市场、商业综合体等人员结构复杂、流动性较大的场所，以及中高风险区域内的各类场所须满足一定要求，才能使用集中空调通风系统。

依据指引，相关区域全空气方式的集中空调通风系统，应关闭回风系统采用全新风运行，集中空调通风系统所属场所（楼宇）每天启用前或关闭后，多运行1小时。相关区域使用空气-水方式的集中空调通风系统，须确保各房间独立通风。相关区域已装有空气净化消毒装置（去除颗粒物、气态污染物和微生物）的集中空调通风系统，运行中应严格遵循产品使用说明操作，保障运行效果符合国家卫生标准要求。

疾控部门在新版指引中提出，在使用集中空调通风系统前，空调通风系统运行管理部门应了解集中空调通风系统的类别、供风范围、新风取风口等情况。应对运行的集中空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备和部件进行定期清洗、消毒或更换。

指引明确，发现新型冠状病毒肺炎确诊病例和疑似病例时，应立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统；立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制清洗消毒。

此外，使用集中空调通风系统，应确保建筑内所有房间空气流通和有足够新鲜空气供应。（记者 贾晓宏）