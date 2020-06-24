落实好核酸检测“应检尽检” 努力跑在疫情前头

6月22日下午，市人大常委会主任李伟到朝阳区检查新冠肺炎疫情防控及核酸检测工作，并看望慰问一线检测人员。

在十八里店乡吕家营村核酸检测采样点，市民排队等候、登记后分流至各工作台接受检测。朝阳规划艺术馆核酸检测采样点分为集结区、缓冲区、检测区，市民拉开间距有序排队。如何组织居民检测，怎样确保信息登记准确无误，检测人员几小时一班，每天能检多少人……李伟与工作人员深入交流，详细了解核酸检测采样流程、检测人员及检测对象的组织协调与服务保障情况。李伟还来到农展北路集贸市场，检查市场保供稳价及防控措施落实情况。

李伟说，当前疫情防控形势依然复杂严峻，要切实按照市委部署，进一步压实“四方责任”，抓住核酸检测这个精准防控的有效手段，努力跑在疫情前头。要规范操作流程，提高检测工作效率。要加强组织调度和统筹安排，引导市民有序参加检测，落实好“应检尽检”，逐步实现“愿检尽检”。奋战在核酸检测一线的工作人员非常辛苦，要做好相关服务保障。要在做好疫情防控的同时，统筹做好市场的保供稳价工作，尽力维护好市场秩序和生活秩序。

市人大常委会秘书长刘云广参加。（记者 武红利）