保持战时警觉 共护端午安康

端午佳节即将到来，这是北京抗疫再一次进入“战时状态”后的首个小长假，如何度过一个韵味不减又安全平稳的端午，需要全市上下共同努力。

当前，北京虽已遏制疫情蔓延势头，但防控形势依然严峻复杂。全市中高风险街乡已达40余个，涉及10个行政区。从最新发布看，外卖骑手、餐馆服务员、食品厂员工、急诊科护士等群体中均出现了确诊病例，活动轨迹涉及各类公共场所。有数位患者既无新发地直接接触史，又非确诊病例密接者，尚需要进一步流调排查，同时警示我们要高度警惕疫情出现社区传播。随着假期的到来，出游、就餐、购物、聚会等活动将不可避免地加剧人员的流动和交互，也无形中增加着病毒扩散的概率。无论哪个环节失守，一丁点“星火”都可能导致疫情“复燃”。从这个角度看，未来三天其实是北京防控工作的又一场压力测试。

“精准防控不伤全局”，这是北京应对此轮突发疫情的显著特点，既要让市民开心过好节，又要确保将疫情防控住，倒逼我们压实责任，主动出击，尽一切努力把防控关口往前移，绝不放过任何蛛丝马迹。继续严格出京管理，禁止中高风险街乡、新发地批发市场相关人员离京，其他人员坚持非必要不出京；继续用好核酸检测这一精准防控手段，依据人群风险等级把握好检测时序，对重点区域优先安排；继续严格实行社区封闭式疫情防控管理，居家观察人员要做到足不出户。同时，各区各部门原则上不组织线下文化活动，以形式创新引导市民“云过端午”。各大公园景区及网红打卡地都要坚持防控为先，限量开放，有序开放；商场、超市、餐饮企业要积极落实通风消毒、生熟分开等防疫措施。保持清醒头脑，坚持底线思维，毫不懈怠、不打折扣落实各项防疫要求，才是对广大市民负责。

从市民角度看，这个假期依然要“休闲中有严谨，放飞中有警惕”，个人防护一刻也不能放松，戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集、用公筷、分餐制等好习惯都得继续坚持。除了“非必要不出京”之外，假期在京的市民应尽量居家过节，如去公园景区或入住乡村民宿要记得提前预约。积极配合测温、验码等相关举措，同时做好生活垃圾分类，积极践行“无痕无废”文明健康旅游。少一次聚集，病毒就少一次传播机会，少一点大意，疫情就少一点反弹可能，每个人把精准防控的规矩记在心上、付诸行动，稳定向好的抗疫形势就能更加稳固。

祛毒禳灾、祈福纳祥，乃端午的本意。保持战时警觉，绷紧防控之弦，这个节日必将更加有序、更加安康。