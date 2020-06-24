习近平：坚持厉行禁毒方针，打好禁毒人民战争

新华社北京6月23日电 国际禁毒日到来之际，全国禁毒工作先进集体和先进个人表彰会议23日上午在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，代表党中央，向受到表彰的先进集体和先进个人表示热烈的祝贺，向全国禁毒战线的同志们致以诚挚的慰问。

习近平强调，当前，境内和境外毒品问题、传统和新型毒品危害、网上和网下毒品犯罪相互交织，对群众生命安全和身体健康、对社会稳定带来严重危害，必须一如既往、坚决彻底把禁毒工作深入进行下去。各级党委和政府要坚持以人民为中心的发展思想，以对国家、对民族、对人民、对历史高度负责的态度，坚持厉行禁毒方针，打好禁毒人民战争，完善毒品治理体系，深化禁毒国际合作，推动禁毒工作不断取得新成效，为维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业作出新的更大贡献。

国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志在会上传达了习近平重要指示。他指出，要认真学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以受到表彰的先进集体和先进个人为榜样，以更加坚定的决心、更加高昂的斗志、更加有力的举措，不断夺取新时代禁毒人民战争新胜利。

会上，2015年以来在禁毒工作各条战线上作出突出贡献的100个先进集体和100名先进个人受到表彰。云南省临沧市公安局禁毒支队、深圳海关缉私局侦查二处、云南出入境边防检查总站普洱边境管理支队澜沧边境检查站和内蒙古自治区血液中心血液保障科主任陶迎春、江西省萍乡市禁毒志愿者协会会长段华胜等先进集体和先进个人代表作了发言。

会议以电视电话会议形式召开，国家禁毒委员会有关负责同志、各省市县禁毒委员会负责同志、受表彰的先进集体代表和先进个人等分别在主会场和分会场参会。

(责编：李轶群、许晓华)