为中法合作抗疫牵线搭桥

华人医生“纳娜”对于许多旅居法国巴黎的华侨华人而言，是个熟悉的名字。

数年前，作为巴黎最大公立医院皮提耶·萨尔佩特里尔医院的急诊科医生，纳娜提出并设立“助华门诊”；今年3月，因法国新冠肺炎疫情形势严峻而被调到巴黎急救中心后，她又提议开设了“华人热线”，帮助华侨华人防疫抗疫；在法国医疗物资缺乏、华侨华人热心捐助之际，她是联系双方的一座桥梁。

不仅如此，纳娜医生利用自己曾在武汉求学的中法医学背景，在法国的抗疫初期、结合中国经验提出防疫建议，努力消弭中法在抗疫中因文化差异造成的误解。

传播防疫知识

在疫情初期，纳娜曾多次接受中法媒体采访，应邀为中国留法学生举办医学讲座，向华侨华人和中国留学生介绍新冠肺炎防疫知识和法国防疫措施，同时也通过法国媒体，向法国公众介绍武汉成功防疫经验和举措，介绍华侨华人在疫情初期就自觉进行隔离、自觉做好防疫工作的情况，让法国民众了解华侨华人在抗疫中的所作所为。

在当地华侨华人中，有部分人虽然了解国内新冠肺炎疫情的信息，但是并不熟悉法国的医疗防治体系。纳娜针对这一情况，开始向当地华侨华人普及在法国接受治疗的方法。什么时候需要打急救电话、如何评测呼吸、什么时候需要找家庭医生、什么时候去急诊科、什么时候借助社区医生，什么时候去医院……纳娜把华侨华人在法就医时可能遇到的问题一一进行详细说明。

开通急救热线

法国疫情暴发后，巴黎急救中心的工作量增加了50%以上。很多医生被增派到急救中心，纳娜有急救的经验，也被选调到这里。在这之前，纳娜了解到有些华侨华人不知如何拨打法国急救热线，提出在急救中心建立华人急救热线的建议。这个建议得到巴黎急救中心主任的支持。

4月6日，巴黎急救中心开通华侨华人中文热线。接线人员由8名有中法医学背景的志愿者组成，他们主要利用业余时间帮助华侨华人。这些人都和纳娜一样，曾在法国急救中心培训、实习，因此可以保证优质的医学服务。8个人排班工作，通过热线对打电话者进行甄别。如患者有需要，志愿者将直接和急救中心联系，并讲明应配备的设施，将患者根据病情送往不同的医院。当患者症状较轻时，志愿者会给出相应的治疗建议，指导患者如何通过社区、家庭医生就诊。

呼吁捐赠物资

从1月份武汉发生疫情到法国解封，纳娜基本每周都工作60个小时以上。除了吃饭睡觉，整个人都扑在抗疫工作上。因为疫情，纳娜取消了原定于4月的探亲假，坚守工作岗位。她说，很多同事也是这样的，大家都知道面临感染风险，但一想到患者，没有人退缩。

纳娜有一个一岁多的女儿，加入抗疫工作后，她只能把女儿交给来法探亲的父母看管。“作为医生，我和同事面对危险从未惧怕，但我们都怕把病毒带回家。所以我把女儿暂时放到我父母那儿，直到巴黎解封后，才把女儿接回来。”那段时间，上班前、下班后匆匆路过父母家时，眺望一眼女儿的房间，成为纳娜缓解思念的一种方式。

除了积极参与抗疫，纳娜还一直关心一线医院状况，呼吁发动华侨华人为抗疫献爱心。作为武汉大学法国校友会的一员，纳娜为校友会向法国捐赠物资牵线搭桥，武汉大学校友会成为第一个向法国医疗单位捐助口罩的协会。作为法中医学学会会长，纳娜以协会名义，倡议巴黎市民为医疗前线捐赠防疫物资，当地华侨华人踊跃参与。“巴黎急救中心使用的口罩、洗手消毒液等防护物资，大部分来自中国国内各界人士和旅法华侨华人的捐赠。”纳娜说，感谢所有中国同胞为法国一线医护人员提供的宝贵支持。

在法国解封前，很多人担心第二波疫情反弹，医护人员也不例外。纳娜不忘提醒华侨华人，现在法国疫情稳定向好，比预估情况好很多。但普通民众还需特别注意，不能放松。除了尽量避免去人员聚集的地区，在商场、公共交通等封闭空间和人员密集的地方必须坚持戴口罩、注意保持距离，日常坚持勤洗手等卫生防护措施。一旦出现症状，马上和家庭医生联系，进行检测。

纳娜说，法国医院目前正在吸取教训，总结经验，以便将来更及时有效地应对疫情。

（据中国侨网）