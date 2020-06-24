热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

王勇强调

全力以赴确保长江流域安全度汛

2020年06月24日08:22 来源：人民网－人民日报

新华社北京6月23日电  长江流域防汛抗旱工作视频会议6月23日在京举行，国务委员、国家防总总指挥王勇出席并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛抗旱和防灾减灾的一系列重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持底线思维，强化风险意识，更加扎实有力做好长江流域防汛抗旱和抗洪抢险工作，全力保障人民群众生命财产安全。

王勇指出，当前长江流域全面进入主汛期，防汛抗洪和抢险救灾处于关键阶段。各地各有关部门要全面落实防汛抗旱责任，加强协作，完善机制，合力抗灾。加强监测预警和风险研判，进一步完善应对预案和防范措施，统一科学调度防洪工程，充分发挥三峡水库等重点水利工程调节作用，全力做好超标准洪水防御工作。强化重点堤段、中小水库日常值守和高水位期间安全巡查，确保险情早发现、早抢护、早消除。加强山洪、滑坡、泥石流等次生灾害防御和城市内涝应急处置，全力做好受灾和转移群众安置救助，严防各类人员伤亡事故发生，千方百计确保安全度汛。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn