全力以赴确保长江流域安全度汛

新华社北京6月23日电 长江流域防汛抗旱工作视频会议6月23日在京举行，国务委员、国家防总总指挥王勇出席并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛抗旱和防灾减灾的一系列重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持底线思维，强化风险意识，更加扎实有力做好长江流域防汛抗旱和抗洪抢险工作，全力保障人民群众生命财产安全。

王勇指出，当前长江流域全面进入主汛期，防汛抗洪和抢险救灾处于关键阶段。各地各有关部门要全面落实防汛抗旱责任，加强协作，完善机制，合力抗灾。加强监测预警和风险研判，进一步完善应对预案和防范措施，统一科学调度防洪工程，充分发挥三峡水库等重点水利工程调节作用，全力做好超标准洪水防御工作。强化重点堤段、中小水库日常值守和高水位期间安全巡查，确保险情早发现、早抢护、早消除。加强山洪、滑坡、泥石流等次生灾害防御和城市内涝应急处置，全力做好受灾和转移群众安置救助，严防各类人员伤亡事故发生，千方百计确保安全度汛。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 02 版）