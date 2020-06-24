文旅部：端午节出游疫情防控不麻痹 旅游安全不大意

人民网北京6月23日电 （记者刘佳）据文化和旅游部消息，2020年端午节假期将至，文化和旅游部提醒游客，端午节出游疫情防控不麻痹，旅游安全不大意。

目前，常态化疫情防控任务仍然艰巨繁重。游客要密切关注各地疫情防控部门发布的疫情风险情况，继续保持警惕状态，避免麻痹心理，做好自我防护，戴口罩、勤洗手，测体温、勤消毒，不聚集、勤通风。在乘坐交通工具、入园游览时，自觉与其他游客保持间距。就餐时拉开桌椅间距，使用公筷公勺。出游前，通过权威渠道了解目的地最新疫情防控政策，查询景区开放、限流措施，尤其要了解门票预约、分时段游览等措施。旅途中及时了解地面交通状况，合理规划旅游线路和时间。游览时遵照景区规定，间隔入园、错峰旅游，避免扎堆。

时下，我国南方大部分地区已进入汛期，游客要密切关注旅游目的地气象预报，特别是灾害性天气预警信息，根据天气预警及时调整行程。严格遵守当地有关部门的管理，提高安全防范意识，特别是在山区、河谷等区域要防范山体滑坡、落石、泥石流、山洪暴发等自然灾害带来的安全风险。避免前往不具备开放接待旅游者条件的区域，确保人身、财物安全。如遇恶劣天气，应避免到山地、峡谷、水边等易发生灾害的场所游玩。不在没有安全保障的水域游泳，谨慎选择划船、漂流、浮潜、深潜等涉水活动，并在专业人士指导下进行。