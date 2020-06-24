北京从严从细抓好各项防控

本报北京6月23日电 （记者朱竞若、王昊男）6月22日，北京新增报告本地确诊新冠肺炎病例13例，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组认为，全市疫情形势依然严峻复杂，防控工作仍处在最紧要、最吃劲儿的关头。疾控部门流调显示，近期确诊病例中，包括农贸市场摊主、饭店股东、食品公司工作人员、外卖骑手等人员，部分病例行动轨迹复杂。抗疫进入关键时刻，北京进一步压实责任，主动出击，关口前移，加快推进核酸检测，严防公共场所人员聚集，从严从细抓好各项防控工作，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

扩增量挖存量，加快推进核酸检测。按照扩大增量，挖掘存量，优化流程等方式，北京持续提升二三级医疗机构检测能力，同时发挥第三方检测机构规模、人才优势，大幅提升检测能力，日核酸检测能力已提升至30万份以上。22日，北京召开会议，再次明确，去过新发地批发市场及密接人员，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员，中高风险街乡、医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员，必须全面检测；即将解除集中医学观察的重点人群要安排二次检测。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市卫生健康委员会副主任张华介绍，为保障核酸检测的质量安全，北京抽调实验室管理和卫生监督执法力量，对样本采样、包装、运输、检测、结果报告等关键环节实施全链条规范、全流程管控。同时，选派卫生监督员，一对一进驻第三方检测机构，现场开展督质量、督能力、督进度、督时效“四督”行动。

细部署严管控，严防公共场所人员聚集。针对即将到来的端午节假期，北京提前部署，从严管控。北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，具体措施包括：按30%限流开放旅游景区室外部分，暂时关闭旅游景区室内部分（含溶洞）；旅行社跨省际游和“机+酒”业务暂不开放，对本市旅行社只开放“北京人游北京”业务，不接受本市中高风险地区人员参团旅游；不接受14天内来自中高风险地区人员、入境人员以及本市涉疫市场人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览；市、区两级图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所要分时预约、限流30%；对处于中高风险地区的乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐），经评估达不到防控要求的，应暂停营业等。

北京市委宣传部副部长王杰群表示，今年端午节，北京原则上不组织线下文化活动，采取线上方式“云”过端午。文化活动将突出健康主题，倡导健康生活理念。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 02 版）