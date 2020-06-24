新冠肺炎疫情低风险地区，居家如何做好防控

近日，国务院联防联控机制在新闻发布会上介绍了《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）》的有关情况。那么，新冠肺炎疫情低风险地区的人群，居家该如何做好防控呢？

1、 做好体温计、口罩和消毒剂等防疫物资储备。

2、 做好家庭成员的健康监测。

3、 室内温度适宜时，尽量采用自然通风。

空调使用前应进行清洗；开启前，先行打开门窗通风20~30分钟。如可以，建议空调运行时门窗不要完全闭合。

4、 家庭环境以清洁为主，预防性消毒为辅。及时清理室内垃圾。

5、 家庭成员不共用毛巾，勤晒衣被。

6、 注意个人卫生，及时进行手卫生，避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻，打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。

7、 呼吸道疾病患者生病期间，尽量减少外出；如需外出，应正确佩戴口罩，做好手卫生。

8、 外出时，随时备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在人员密集或通风不良的公共场所、乘坐公共交通工具或与其他人近距离接触时佩戴。

9、 要注意检查下水管道、卫生间地漏等的U型管水封，缺水时及时补水。

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中国疾控中心：尽量不接触生鱼生肉 食物处理前后要彻底洗手

6月19日，中国疾控中心研究员冯录召在国务院联防联控机制新闻发布会上强调，目前还没有发现通过食用食物，包括海鲜产品经过消化道感染的证据。研究显示，新冠病毒传播感染的主要途径还是近距离呼吸道飞沫和间接的接触传播。

冯录召表示，为了降低可能的风险，建议在购买食物时，尽量不要接触生鱼、生肉；在日常处理、烹饪、食用食品过程中，应该注意食品卫生和食品安全，包括食物处理前后要彻底地洗手；生熟案板分开，以及食物和饮用水要彻底地加热煮熟、煮透；水果需要去皮食用，使用洁净的餐具，餐具可以采用蒸15分钟方式消毒。

（资料来源：中国健康教育中心、央视新闻客户端）

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