北京推出八项端午线上活动 原则上不组织端午线下文化活动

人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委宣传部副部长、北京市电影局局长王杰群介绍了2020年北京市端午节文化活动的总体情况。

王杰群介绍，结合北京市突发公共卫生事件二级响应要求，今年端午节原则上不组织线下文化活动，采取线上方式“云”过端午。在巩固和深化北京市传统节日文化活动主题和品牌基础上，以“和满京城 奋进九州”为主题，突出城市节日氛围营造，以形式多样、内容丰富、温暖人心、互动性强的线上文化活动，吸引不同年龄段人群、特别是年轻群体的参与。

今年端午节推出“云彩朵朵”线上八项主打活动，包括“千帆竞渡 共奔小康”线上龙舟赛、“粽享端午”包粽子PK、“最是人间好时节”端午朗诵会、“网络中国节”、“百年老字号 旺铺云逛街”、“云览天下 云观瑰宝”、“戏里戏外话端午”、“京味楚风 亨嘉之会”；还将组织开展“云游端午”“云赏端午”“云乐端午”“云话端午”“云演端午”“云购端午”等线上六大品类、七十多项重点文化活动，有32家网站参与，注重文化与旅游、消费、体育、科技等融合促进，营造浓厚的节日氛围。

王杰群介绍，今年北京全市端午节文化活动着力体现四个特点：一是“健康风”。端午节习俗的核心是祛毒禳灾、保健康、求吉祥，本身蕴含着丰富的卫生防疫常识。当前，恰逢市民群众正在经历新冠肺炎疫情的重大考验，科学防疫、健康祈福成为人们身之所需、心之所向。因此，今年节日文化活动突出健康主题，倡导健康生活理念，让城市处处刮起“健康风”。

二是“传统味”。充分挖掘端午节的历史文化内涵，线上活动突出食香粽、插艾蒲、佩香囊、赛龙舟、思屈原等传统元素和非遗展示，引导广大市民群众积极参与。

三是“时代感”。充分阐释端午节的重要现实意义，弘扬新时代蕴涵的爱国主义情怀和团结协作精神，特别是在这次抗击疫情阻击战中全市人民所体现出的众志成城、共克时艰的感人精神，激发人民群众爱国爱家的巨大热情。

四是群众性。突出群众参与性。以家庭为单位，提升线上活动的互动性、观赏性、教育性，寓教于乐，将端午节打造成为一个爱国节、健康节和消费节，让文化活动赋彩小康社会、赋能经济发展、赋力人民幸福生活。