北京公园景区强化分时预约、错峰游览 市民未预约勿前往

人民网北京6月23日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第130场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，按照“外防输入、内防扩散”的总体要求，为统筹做好端午节假日旅游疫情防控工作，我们将在常态化疫情防控措施到位的前提下，坚持“安全、平稳、限量、预约、错峰”方针，确保端午节期间疫情防控万无一失，确保假日旅游市场“安全、有序、优质、高效、文明”，使端午节假期成为一个健康的假期、有序的假期、安心的假期。

端午节假期，为确保公园、景区、乡村民宿等场所各项防控措施逐区逐点落实到位，同时，既要管好景区，也要管好游人可能聚集的非景区，让市民能够“安全游”“健康游”“放心游”，全市将采取以下疫情防控、安全管控和市场秩序整治措施：

一是严格疫情防控措施。按二级响应动态更新了酒店、公园、景区、乡村旅游经营单位（户）开放防控指引，要不折不扣抓紧抓实抓细各项防控措施，严防死守，坚决堵住旅游业各种可能的防疫漏洞和风险。建议市民谨慎出行、不扎堆、不聚集；外出要做好个人防护，科学戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

二是严格管控文旅开放范围。严格按30%限流开放旅游景区室外部分，暂时关闭旅游景区室内部分（含溶洞）。坚持旅行社跨省际游和“机+酒”业务暂不开放，对本市旅行社只开放“北京人游北京”业务，不接受本市中高风险地区人员参团旅游。坚持演出场所、娱乐场所、上网服务场所等文化场所暂不开放。市、区两级图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所要分时预约、限流30%。暂停拟在端午节举办的线下大型文化旅游活动，相关活动主要在线上举办，严防人员扎堆集聚。

三是严格限量、预约、错峰。针对首都疫情防控非常时期，坚持防控为先，限量开放，有序开放，防止无序开放。督促各公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）等严格限量管理、强化分时预约、实现错峰游览服务。市民和游客游览本市公园、景区或入住乡村民宿需提前预约，未预约勿前往。

四是严格经营主体防控责任。开放的酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）以及图书馆、博物馆、美术馆等接待单位要严格落实测温、验码、科学戴口罩、保持社交距离、常通风、勤清洁消毒、健康监测管理、公筷公勺、分区就餐、生活垃圾分类、不主动提供一次性用品和一次性餐具等措施。不接受14天内来自中高风险地区人员、入境人员以及本市涉疫市场人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需健康宝显示“未见异常”。酒店暂停承办婚宴、酒席等群体性聚餐活动，酒店游泳场所（含温泉）和室内健身场所暂不开放。公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）和图书馆、博物馆、美术馆要坚持限流限量、分时预约、错峰进入，并对人员数量实行动态管控，对可能出现的大客流，要采取远端热力提示和分流限流、近端快速疏导等防聚集措施，严防扎堆聚集性风险。对处于中高风险地区的乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐），经评估达不到防控要求的，应暂停营业。

五是严格旅游安全管控。强化流量管理，严防公园、景区发生拥挤踩踏等安全事故；加大对景区大型游乐设施、特种设备、高风险旅游项目以及景区防火、防汛等的日常巡查检查，严格执行汛期景区关闭和恢复开放规定，加强汛期对景区内以及乡村民宿周边山洪、山石坠落、山体滑坡、泥石流等的安全风险防范和隐患排查；依托严格安全管控，确保旅行社、酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）在交通、防火、防汛、食品、餐饮卫生、住宿卫生等方面的安全。旅行社要做好汛期本市旅游线路安全风险评估、旅游包车防控与安全（特别是旅游包车和驾驶员资质管理）、出游安全风险提示、安全应急预案等安全工作。

六是严格非景区管理。对公园、景区附近区域以及网红打卡地、风景秀丽的河道、沟域、道边、绿地等游人可能聚集的非旅游景区，也要加强现场疫情防控、秩序管控和疏导服务，防止出现乱停车、野外烧烤、乱扔垃圾和扎堆聚集等。

七是严格旅游市场秩序整治。端午节期间，将以治理“黑旅游”为目标，以整治“黑车”“黑导”“黑店”“黑网”以及乱涨价为重点，在全市重点旅游区域、重点公园和景区、热点非景区、重点线路、网红打卡地、精品乡村民宿等，开展督导和旅游联合执法检查，对涉旅违法违规行为，发现一起、查处一起、曝光一起。同时，加强端午节假日旅游投诉处理，快速有力有效化解旅游矛盾纠纷。

八是严格督导检查。落实属地政府防控与安全的全面监管责任、职能部门的专业监管责任以及文旅单位的主体责任，将加强对酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）以及图书馆、博物馆、美术馆等的防控与安全督导和执法检查。对于检查中发现的问题，将督导主责单位立行立改、限期整改。

九是严格旅游公共服务质量。加强对市民和游客端午假日出行的宣传引导，向市民和游客发布端午节旅游提示信息。主要提示市民和游客未预约，不旅游；建议市民不到境外和京外地区旅游；提示常态化疫情防控措施、开放景区和乡村民宿名单、景区安全风险、假日旅游天气、交通监测预报预警等信息。运用大数据有序疏导市民和游客选择出行路线、时段和公园、景区，错时出行、间隔入园、错峰游览，增强市民和游客人身财产安全的防范意识。要求各接待和服务单位提高服务质量，提供安全优质的服务，坚决杜绝乱涨价，切实提升游客旅游体验。

在这里，我们也向广大市民和游客倡议，增强生态文明和法律规则意识，做好生活垃圾分类，积极践行“无痕无废”文明健康旅游，保护生态环境，维护环境卫生，遵守公共秩序，爱护文物古迹，爱惜公共设施，共同营造安全、文明、和谐的假日旅游环境。