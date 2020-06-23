8小时接电完成北京首座气膜式检测实验室

8小时，国网北京大兴供电公司党员服务队连夜奋战，以最快速度完成北京首座气膜式检测实验室——华大基因火眼实验室临时接电任务，为打赢疫情防控阻击战提供可靠的电源保障。

6月16日，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级，疫情防控措施升级，北京首座华大基因火眼实验室正在大兴区火速搭建。

火眼实验室采用气膜结构模块化布局，可快速建造，大大降低施工难度和对场地的要求。实验室计划一次性建设3组，每组由3座气膜仓组成，共计9座气膜仓。建成后可对每日采集的样本进行集中检测，日均检测数量可达1.5万份，进一步提高检测效率和能力。

搭建气膜仓，离不开电力供应保障。6月20日下午，国网北京大兴供电公司收到为火眼实验室临时接电的指令，党员服务队第一时间主动对接用户，火速赶赴现场勘察，梳理掌握用电负荷需求。

“9座气膜仓分成3组，每组3座，3座气膜仓的用电需求在200千瓦左右，3组加起来600千瓦，用电需求其实挺大的。举个例子，一座小型工厂的用电需求基本在300千瓦左右，也就是说我们要给相当于两座小型工厂规模的用户实现临时通电，这对我们来说也是非常大的挑战。”国网北京大兴供电公司副经理邹晴告诉记者，“我们对实验室所在场馆并不陌生，以前也为它提供过赛事供电保障，但为这座场馆提供这么大规模供电服务确实是第一次。”邹晴说，气膜仓的封闭性强，正式投运后，内部用电设备对供电质量要求很高，决不能出现中途断电的情况。

当天下午3点，国网北京大兴供电公司党员服务队开始进场勘测，但发现场馆配电室电力线缆仓已经饱和，无法满足电缆铺设的条件。经过5个小时的细致勘测、计算，结合现场情况，综合考量，最终确定出供电方案，借助馆内人行步梯，以螺旋铺设绕行至室外的方式将电缆引至体育馆内，为用户提供双路六回供电电源。“双路六回又分成三组，每组两回，分别为3座气膜仓提供电力供应，为了确保万无一失，我们还在室外配备了一辆800千伏安发电车，确保供电安全可靠。”邹晴说。

20日24时，经过紧锣密鼓的备料、准备工作，党员服务队按照方案迅速进入正式施工阶段。铺设电缆、制作接头、协调后方运送设备、调试电缆设备、协助搭建气膜仓……忙碌之中，各项工作有条不紊地进行着。经过8小时连夜奋战，21日早晨8点，火眼实验室正式接通供电电源，送电工作圆满完成。

记者了解到，火眼实验室投运后，国网北京大兴供电公司还组建了由12人组成的“1+N”党员保障团队，12人分成三组，每组都以“1+N”的方式开展工作，“1”即1名客户经理，负责全场统筹，“N”即3名设备运维人员，分别负责每两小时巡视一次所有电力设备和发电车值守，全力开展运维保障工作，为实验室提供可靠供电保障。（记者 王天淇）