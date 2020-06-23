2020阿斯利康中国生态圈大会暨第三届商业创新合作伙伴大会在锡召开

2020阿斯利康中国生态圈大会暨第三届商业创新合作伙伴大会于6月21至22日在无锡召开。据了解，本次大会以“无界·共创” 为主题，开设商业创新、数字健康新生态、移动筛查和创新园赋能及投融资等近20场分会场，通过线上线下结合的方式，吸引了多家创新企业和基金公司参与，覆盖器械、诊疗、数字化、AI等多领域。

会上，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊分享了三年以来携手众多合作伙伴在商业创新方面取得的成果，并展望了未来。他表示：“过去三年，阿斯利康先后与跨界合作伙伴共同打造了中国健康物联网创新中心、无锡国际生命科学创新园和全球医疗产业基金，为当下医疗产业发展注入了新的活力和潜能。阿斯利康期待与制药、器械、数字化、诊断、资本等跨领域合作伙伴开展进一步深入合作，共同探索前沿技术和创新商业模式在医疗领域的应用落地，推进阿斯利康创新战略布局全国，实现对行业和患者的更大价值。”

阿斯利康还宣布，将持续在全国深化其创新战略布局，以无锡为蓝本，辐射全国。未来阿斯利康将依托无锡的创新成果，在上海、北京、杭州、广州、成都打造区域特色创新中心，并延展生命科学创新园的生态模式，依托当地的优势资源以及对周边区域的影响力，构建新的医疗创新集群，催生更紧密的生态圈协同与合力。

据了解，无锡市政府与阿斯利康、泰格医药、中金公司和鱼跃集团在本次大会上签署了战略合作备忘录。各方将在无锡联合打造具有国际领先水平的生物医药及医疗健康行业会议，加快提升无锡生物医药产业国际影响力；合力建设无锡现代生物医药产业智库，为产业发展提供决策咨询和专业支撑；协同提升无锡市医疗水平和产业创新能力，助力无锡成为长三角区域一体化发展战略中的生物医药产业创新高地；加快完善生物医药产业投融资体系，推动生物医药产业各类基金在无锡落地。同时，“中欧校友医疗健康产业协会无锡中心”正式揭牌，旨在通过与政府合作，向无锡引入高端行业智库，切实推动创新人才、高质量企业及产业资源汇聚无锡，助力营造无锡产业生态，并支持无锡市现代生命科学产业实现高质量发展。

无锡市副市长高亚光表示：“近年来，无锡深入实施创新驱动核心战略和产业强市主导战略，着力推动生物医药产业高质量发展。阿斯利康扎根无锡27年来，不断发展壮大，更荣登我市纳税榜首，为无锡经济社会发展作出突出贡献。今年4月，双方合作共建的无锡国际生命科学创新园正式启用，现已引入泰格医药、上海观合等优质企业和项目17个。我们希望以此次阿斯利康合作伙伴大会为契机，把更多优质项目、优秀人才吸引到无锡来。我们将着力打造‘研发成本最低、药械审批最简、企业融资最快、产业生态最优’的营商环境，与大家携手创造互利共赢、繁荣发展的美好明天。”

主峰会上，阿斯利康与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署战略合作备忘录，在呼吸、心血管、肿瘤等领域共同探索可持续的、全病程管理的商业模式。双方将结合自身优势，把制氧机、含雾化功能的呼吸机、B超等产品以及心梗急救模式引入诊疗一体化解决方案，协力提升全行业诊疗水平和患者的就医体验。此外，鱼跃还将出资阿斯利康与中金资本共同设立的全球医疗产业基金，推动产融结合，赋能健康生态。另外，阿斯利康还于当天与丁香园达成战略合作，共同探索各类常见疾病领域的科普教育和知识分享服务。基于合作，丁香园将协助阿斯利康打造专业性、高质量的自有数字化平台，同时，阿斯利康将通过丁香园为广大医生提供专业的学术资源，共同为医疗行业的数字化升级贡献力量。

在今年首次设置的“创新园赋能及投融资”分会场上，来自政府、投资机构和创新企业的代表们就依托无锡国际生命科学创新园一站式孵化平台，打造产融结合的企业赋能新生态进行了深入交流。

据悉，大会现场还组织了超过100场投资机构与医疗企业的一对一洽谈，为资本了解创新项目及发展趋势，企业获得资本评估和商业化指导提供了专属平台。中金公司首席执行官黄朝晖表示：“就医疗行业来说，创新驱动是大势所趋，而资本的加入又将赋能医疗产业创新。中国大健康产业市场规模巨大，聚焦亟待满足的患者需求，抓住市场风口，资本与产业的相互赋能将实现医疗企业、投资机构及广大患者的多方受益。阿斯利康与中金资本联合成立的全球医疗产业基金将协同优质资源，携手为海内外医疗健康产业创新项目提供支持，促成海内外顶级产业与资本资源协同发展。”

此外，大会期间，阿斯利康血液研发卓越中心（Acerta Pharma）还与亚盛医药达成全球合作伙伴关系，将共同开发在血液系统恶性肿瘤方面的联合疗法。对此，亚盛医药董事长兼首席执行官杨大俊表示：“联合疗法在癌症治疗中变得越来越重要，我们很高兴能携手阿斯利康，探索联合疗法在淋巴细胞性白血病（CLL）/小淋巴细胞性淋巴瘤（SLL）患者中的临床应用。这将为全球的患者带来更多治疗选择。“

在各治疗领域创新分会场，阿斯利康还与行业专家、医生学者和合作企业代表就不同治疗领域的热点话题进行深入交流，并就数字化健康、移动筛查、肿瘤早筛早诊、基层医疗、创新医药商业服务、智慧血压全病程管理、消化道产业联盟、医联体智慧管理、医疗质量等创新模式达成多项合作，期待在未来携手更多跨领域合作伙伴深化合作，并将阿斯利康的创新战略拓展至全国更多地区。