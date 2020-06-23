人人都是自己健康的守护者

争分夺秒、日夜奋战，北京疫情呈现趋稳迹象，日新增确诊病例数逐渐下降。但必须看到，疫情还没有到轻言已经控制住的时候，防控形势依然严峻复杂，处在最紧要、最吃劲儿的关头。抗疫仍在继续，广大市民应始终保持清醒头脑，严格执行防控举措、认真做好自我防护，毫不懈怠、坚持战斗。

同呼吸，共命运。抗击疫情是一场人民战争。在这场非常之战中，个体与集体、个人与社会，休戚与共、息息相关。疫情的发展、防控的成效，不仅取决于是否迅速采取了最果断、最严格的措施，更取决于这些措施的最终落实情况，取决于每个人的抗疫态度、防护水平、卫生习惯。作为拥有2100多万人口的超大型城市，北京半年来的抗疫特别是近十余天的抗疫之所以能够取得持续进展，很大程度上在于广大市民，也包括一些患者本人在内的防护意识较强，且这种彼此保护已经产生了积极效果。每个人对自我负责、对家庭负责、对社会负责，有力遏制了疫情扩散蔓延。

历经半年抗疫，我们可以确定一点：新冠病毒不会倏然而去，疫情风险随时随地可能存在。就北京此次聚集性疫情而言，考虑到新发地市场物流广泛、人员密集、流动性大，虽然我们竭尽全力做到“应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收”，但在流调、溯源、检测、排查工作没有完成之时，不排除发病人数未来还会持续一定时间，也不排除还有这样那样潜在的风险点。在最新公布的确诊病例中，有数名患者主要活动轨迹既无新发地直接接触史，又非确诊病例密接者，在更多流调结果出炉之前，这些新情况必须引起高度重视和警觉。可以说，北京抗疫目前的战局是不进则退、非进不可，形势越是向好，越要绷紧思想这根弦，下更大功夫防松劲、防漏洞、防反弹。

疫情凶猛，但可防可控，关键是人人有责、人人尽责。“尽一切努力把防控关口往前移”，一个重要方面就是从严从实从细做好自我防护，注重防护质量，重塑卫生习惯，从源头上消除病毒滋生的土壤和传播的可能。继续坚持规范佩戴口罩，勤洗手、常通风，不扎堆、不聚集；重视食品安全，饭前便后洗手，注意生熟分开、用具分开，就餐避免生食水产品；主动使用公筷公勺、践行分餐制，避免“病从口入”；自己和家人如出现发热、咳嗽等症状,及时就近进行诊疗,在就诊过程中全程做好个人防护。事实证明，预防是最经济，也是最有效的健康策略，防控关口往前移，降低病毒传播风险，最重要也最普遍的就是把好个人防护的关口。

每个人都是自己健康的第一责任人。坚持底线思维，力戒疲沓懈怠，做好自我防护，落实防控举措，我们就能筑牢抗疫防疫的长城，筑牢城市公共卫生体系的长城。