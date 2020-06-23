北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十一次会议  暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十二次会议召开

昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十一次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十二次会议召开，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林，国家卫生健康委副主任、专家组组长曾益新出席会议。

会议指出，当前疫情形势依然严峻复杂，防控工作仍处在最紧要、最吃劲儿的关头。我们必须始终保持清醒头脑，坚持底线思维，毫不懈怠、压实责任、主动出击，尽一切努力把防控关口往前移，绝不放过任何蛛丝马迹，始终跑在疫情的前头，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

会议强调，要加快推进核酸检测，做到应检尽检、愿检尽检。要抓住重点，凡是曾去过新发地批发市场或与其相关人员有过接触的必须全面检测，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面检测，中高风险街乡、医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员必须全面检测。依据人群风险等级把握好检测时序，重点区域要优先安排，对即将解除集中医学观察的重点人群要安排二次检测，并关注其他重点部位和高危易感人群。加强统筹组织，维护好现场采样秩序，落实防暑降温措施。

会议强调，要进一步提高核酸检测能力。统筹好医疗机构和第三方检测机构等资源，对新增检测机构人员加强培训指导，用足用好现有和新增检测能力。严格规范执行操作流程，加强监督检查，建好用好检测信息平台，进一步提高检测质量和效率。

会议强调，市场食品供应链防疫要延伸到底，严格严格再严格。对新发地批发市场全面彻底环境消杀。要压实食品供应链各单位的防疫责任，加强健康监测，消杀、通风、清洁卫生和佩戴口罩、手套等个人防护措施要严格落实到位。全力做好市场保供稳价，进一步畅通货物进京渠道，加强货运司机封闭式管理。加强冷链食品监管。继续做好市场价格监督预警。

会议强调，要坚持“四早”，动员市民有症状早报告、早就医，做自身健康的守护者。要进一步加强流调溯源。市区疾控中心加强病例及关联分析，组织专家加强疫情走势分析研判。按照“四集中”原则，抽调全市优质医疗力量，加强专家会诊，注重中西医结合，“一人一策”全力做好患者救治工作。全市各级医疗机构落实落细各项院感防控措施，抓好问题整改，既防院内交叉感染，又防院外关联传播风险。加强康复医院、私人诊所等院感防范工作。

会议强调，要严格社区防控各项措施，实行封闭式管理。居家观察人员做到足不出户。加强集中医学观察点管理，严防交叉感染。继续开展“敲门行动”，对重点人群加强排查，做好健康监测，实行闭环管理。要做好复工复产的防疫，提高工作场所应急处置意识和能力，督促各单位压实防控主体责任。施工工地和工厂实行封闭式管理、分区闭环管理，加强宿舍、食堂、卫生间等公共区域和人员管理。

会议强调，要严格进出京管理。坚持外防输入不放松，持续加强入境人员管理。坚持非必要不出京。环京地区通勤人员和货运司机要实现核酸检测结果互认。要继续用好新闻发布会等平台，加强政策发布和专家解读，对社会关切和热点问题积极回应，营造全社会共同抗疫的氛围。（记者 祁梦竹 范俊生）