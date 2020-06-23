蔡奇到地坛医院检查时强调 集中优质医疗资源全力做好患者救治

昨天上午，市委书记蔡奇到地坛医院检查并慰问抗疫一线医务人员。他强调，救治患者是当前最重要的任务之一，救治工作就是与时间赛跑。要集中全市优质医疗资源，加强专家会诊，精心护理，注重中西医结合，全力做好救治工作，早日让患者康复出院。

首都医科大学附属北京地坛医院是目前全市唯一一家承担新冠肺炎患者收治任务的定点医院。疫情发生后，医院立即进入战时状态，迅速调配物资、腾挪病房、转运病人、扩充救治能力，目前床位已达1070张，投入一线医务人员573人。蔡奇视频连线ICU医生办公室，向参与重症患者救治的刘景院、童朝晖、姜利等专家详细了解情况，并向日夜坚守在救治一线的医务人员表示诚挚的问候和崇高的敬意，说，疫情当前，广大医务工作者义无反顾，英勇奋战在抗疫一线、救护生命，充分体现了医者仁心。白衣天使是最可爱的人，全市人民时刻牵挂着你们。地坛医院聚集了我市多家医院最优秀的救治专家，代表着最高水平，希望大家继续发扬专业优势和战斗精神，确保每一个患者都能得到精心救治。你们承担着紧张繁重的任务，要多保重身体、做好个人防护，各方面都要给予保障。曾在武汉参与重症救治的朝阳医院副院长童朝晖通过视频回应说：“感谢全市人民的关心！我们有信心、有决心，将尽最大努力，发挥最高水平，让每位患者得到最好救治，坚决打赢疫情防控阻击战！”

随后，蔡奇详细了解患者救治和防范院感工作进展。病人病情如何，专家每日会诊几次，对重症和普通型患者分别采取哪些措施，他一一询问，并对地坛医院建立专家组会诊机制、每日筛查机制、中西医主任双查房机制等做法表示肯定。蔡奇强调，地坛医院要把所有责任、所有资源、所有力量都投入到患者救治之中，践行“医诚技精”的院训。市里要加强统筹调度，按照“四集中”原则，组织跨学科专家会诊，发挥中西医结合优势，全力做好救治工作，确保救治成功率。要组织优势医疗力量，坚持“一人一策”精心救治重症、危重症患者。建立必要的筛查机制，早治疗、早干预，防止出现轻转重患者。对老年、幼儿等特殊患者要重点关注，对无症状感染者要做好动态监护。地坛医院要成为防院感的标杆。进一步扩大院区环境采样，注意通风消毒，完善新风系统，对医务人员和外包服务人员进行动态核酸检测，加强日常健康监测，把防院感工作延伸到家庭，确保不受感染。要关心关爱医务人员，解除后顾之忧，让他们以充沛、良好的精神状态全身心投入到抗击疫情的战斗中。

市委常委、市委秘书长、常务副市长崔述强参加。（记者 祁梦竹 高枝）