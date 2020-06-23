国家卫健委：6月22日新增确诊病例22例 其中本土病例13例均在北京

人民网北京6月23日电（董童）国家卫生健康委于23日在官网发布的《截至6月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例9例（甘肃7例，江苏1例，陕西1例），本土病例13例，均在北京；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为本土病例（均在北京）。当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者328人，重症病例与前一日相比增加1例。境外输入现有确诊病例87例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例1885例，累计治愈出院病例1798例，无死亡病例。

情况显示，截至6月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例359例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例78425例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83418例，现有疑似病例15例。累计追踪到密切接触者758718人，尚在医学观察的密切接触者7591人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（境外输入5例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者99例（境外输入59例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1652例。其中，香港特别行政区1161例（出院1078例，死亡5例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区446例（出院435例，死亡7例）。