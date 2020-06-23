湖北系统重塑公共卫生体系

日前，中共湖北省委十一届七次全体会议在武汉召开，会议审议通过了《关于贯彻落实党的十九届四中全会精神、推进省域治理现代化的决定》和《关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（简称《意见》），决定率先国内探索，整体谋划医药卫生体制改革，系统重塑公共卫生体系，完善重大疫情防控体制机制。

加强疾控力量，打破医防割裂

预防是最经济最有效的健康策略。在这次新冠肺炎疫情防控中，湖北省疾控体系反映出了网络不健全、职能不明确、医防割裂等问题。湖北省委书记应勇指出，当前，湖北要按照党中央统一部署改革疾控体系。

对此，湖北提出，要强化疾控机构行政管理职能，落实监督监管责任，疾控机构主要负责人兼任同级卫健部门班子成员，设立“首席公共卫生医师特设岗位”。细化落实“两个允许”，允许疾控机构突破现行事业单位工资调控水平，允许在完成核定任务基础上提供医疗卫生技术服务，进一步激发疾控机构内生动力。

在加强疾控人才队伍建设方面。湖北省卫健部门将试行“公共卫生总师”制度，制定公共卫生责任清单，完善公共卫生服务项目，围绕建立人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制，创新疾控机构与医疗机构医防协同机制。

在补短板、堵漏洞、强弱项上，《意见》明确了具体可操作的政策措施。把增强早期监测预警能力作为当务之急，提出“建立智慧化预警多点触发机制、健全多渠道监测预警机制”，做到早发现、早报告、早处置；把医防协同作为重中之重，强调，制定公共卫生责任清单、完善公共卫生服务项目，建立疾控机构和医疗机构人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制；把加强医疗救治作为重点任务，着力就加强重症救治能力、扩增应急救治资源、增强应急动员能力、加强紧急医学救援等提出了细化的目标任务。

完善突发公共卫生事件的先期处置、及时报告、快速响应机制

增强早期监测预警能力作为当务之急。疫情监测预警的前提是疫情信息来源畅通、数据开放共享，要完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，建立智慧化预警多点触发机制，做到早发现、早报告、早处置。

为了进一步完善应急医疗救治体系，湖北将从以下7个方面提升应急救治能力与水平：第一，高标准建设国家重大公共卫生事件医学中心，加强感染、呼吸、重症等专科建设；第二，加强国家医学中心、区域医疗中心等基地建设；第三，推动制定方舱医院国家标准，建立大型公共设施快速转换、集中收治、区块化管理、标准化治疗、分级转运的方舱医院运行机制，全面推广方舱医院经验；第四，建立统筹应急状态下全省各级各类医疗卫生机构的动员响应、区域联动、人员调集和病区腾出、征用机制，健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制；第五，建设国家级紧急医学救援中心，建立全省“水、陆、空”统一指挥调度和应急救援机制；第六，以城市社区和农村基层、县级医院为重点，完善城乡三级医疗服务网络，推进城市医疗集团和紧密型县域医共体建设；第七，加强中医药服务体系建设，支持建设国家级中医医学中心、中医药应对突发公共卫生事件的重大科研平台，强化中医药特色人才建设。

下一步，湖北还将研究出台公共卫生、应急管理、大健康产业发展和城乡基层社会治理的一系列配套文件，推进省域治理现代化，立足于“早防”“快救”“强基”“保供”，建立“监测预警—应急响应—疾病救治—物资保障—产业发展”的工作链条。

作为此次受疫情影响最大的地区，湖北省还将努力推进大健康产业发展，重点是在全省打造“两区一基地”：打造武汉大健康产业核心集聚区，建设一批大健康产业特色园区，创建国家医用防护物资生产储备基地。

强化基层医疗卫生机构健康“守门人”作用

此次疫情救治过程中，湖北省有1.1万余家机关企事业单位精准选派、有序下沉，先后抽调58万余名党员干部下沉2.7万余个社区（村），在疫情防控、复工复产和基层治理等方面发挥了重要作用。另一方面，疫情也反映出湖北患者救治特别是重症救治能力较弱，湖北省乡镇卫生院和社区卫生服务中心医疗服务能力亟待增强。

此次会议提出，下一步湖北要坚持力量下沉，进一步完善城乡三级医疗服务网络，以城市社区和农村基层、县级医院和中医院为重点，优化卫生资源区域布局。推进资源力量明显向基层医疗卫生领域倾斜，通过加强城市医疗集团、县域医共体建设，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心、村卫生室建设，加强社区全科医生、村医培养使用，改革医保支付方式等措施办法，优化分级诊疗制度，实现公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，强化基层医疗卫生机构健康“守门人”作用。

同时，湖北将以“街道吹哨、部门报到，社区吹哨、党员报到”为抓手，推动在职党员干部下沉社区常态化、长效化，做到平时服务、急时应急，不断壮大社区治理力量，夯实社会治理基层基础。在公共资源上，湖北将推动管理权限和民生服务下放到基层，推进编制资源向街道倾斜，推动机关企事业单位党员干部常态化下沉社区，增强社区工作力量，提高街道、社区服务群众能力和资源承载力，真正使街道围着社区转、社区围着群众转。