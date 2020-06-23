夜晚的边境线上，一片寂静……

2019年1月的一个深夜里，在云南临沧境内的一条小路上，临沧市公安局情报站站长杨服锦正带着抓捕组静悄悄地潜伏着；

此时已是严冬，“白天是蒸笼，夜晚是冷库”，中缅边境线上昼夜温差很大。然而抓捕组依然耐心地等待着；

朦胧的夜色里，一辆银灰色越野车静悄悄地从边境小路上入境，进入设伏点……杨服锦带领民警迅速用车辆将对方截停并开展抓捕，当场从车内夹层查获毒品冰毒32公斤，并将两名犯罪嫌疑人当场抓获！

接到线索后，一个设伏点一个设伏点地踏查，一次又一次做案情分析，七天七夜山间设伏，云南临沧市公安局禁毒支队的侦查员们用艰辛和汗水换来了一场战斗的胜利。

案件的成功破获并不是句号，杨服锦心里还牵挂着另一条贩毒线索。“案件一日未破，就意味着又有一批毒品可能走私入境，危害人民。”来不及休整，杨服锦和战友们又迅速投入到新的战斗中。

临沧市毗邻境外毒源地“金三角”，缉毒形势十分严峻。长达290.79公里的国境线，没有天然屏障。茫茫原始森林到处都可能是毒枭毒犯的藏身之所，这里有上百条通道便道，历来被境内外贩毒分子视为通往中国内地的重要贩毒通道。为了防止毒品入境内流，无数像杨服锦一样的一线民警一直用生命、鲜血、汗水在坚守。

“临沧是中国西南边境的一扇门户，‘金三角’毒品入境形势严峻，截断这里的贩毒通道，对全国堵源截流具有重要意义。”临沧市公安局禁毒支队支队长赵亚东说。

利刃出鞘，所向披靡。一场场生死恶斗，斩毒源、拔毒根，临沧市公安局禁毒支队破获了一起又一起贩毒大案，端掉一个又一个毒窝，令境内外毒枭毒贩闻风丧胆，有效封堵了毒品入境内流。

2015年至今，临沧全市共破获毒品案件8500多起，抓获毒品犯罪嫌疑人8200多名，缴获毒品27吨，缴获制毒物品2479吨，缴获数屡创历史新高，连续3年位居全省第一，近5年缴获毒品总数比上个5年缴获毒品总数翻了近一倍。5年来，共协助外省市警方办案500余起，缴获毒品近5吨。

针对毒情形势的新变化和新特点，云南临沧整合各警种力量，实行“三道防线严密堵”“海陆空邮物严密查”全方位查缉堵截毒品内流；同时针对物流寄递渠道贩运毒品高发等突出问题，运用大数据分析，破获多起大案，物流寄递渠道贩运毒品案件和缴毒数逐年下降，下降幅度高达60%。

2018年5月，临沧市公安局禁毒支队联合缅甸警方成功捣毁一个境外制毒物品加工厂，缴获各类制毒物品43.6吨、制毒设备一批，共抓获犯罪嫌疑人30名，成为新中国成立以来首个在境外捣毁的制毒物品加工厂。

“开展国际禁毒合作以来，临沧不断加强和完善边境禁毒执法合作机制，打了不少国际禁毒执法合作的漂亮仗。”中国云南南伞禁毒边境联络官办公室主任何庆文说。

“强化禁毒宣传，提高群众的禁毒意识，尤其是加强对群众特别是青少年预防毒品知识的教育，这样能从源头上遏制吸毒人员的滋生。”临沧市公安局禁毒支队党支部书记陆吉飞说，为了做好这项工作，临沧充分利用开展禁毒知识讲座、发放宣传品等多种方式加强禁毒知识宣传。

管控好社会面吸毒人员特别是社区戒毒社区康复的吸毒人员是做好禁吸戒毒工作的重中之重。据禁毒支队两禁大队副大队长骆贵华介绍，将毒品预防教育和禁吸戒毒工作有机结合，临沧建起了全覆盖、立体化、网格化、信息化的毒品预防教育和禁吸戒毒防控体系。

截至目前，临沧全市8个县区共建成社区戒毒社区康复工作站42个，全市社区戒毒社区康复吸毒人员得到有效管控。实现全市学校、监狱、戒毒场所人员毒品预防知识知晓率均达100%，在毒品过境重灾区，最大限度地遏制住了吸毒人员的滋生和蔓延。

“禁毒是一场持久的人民战争，我们坚决打好打赢这场战争，守好边境线，尽最大努力，将毒品堵在国门外。”赵亚东说。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 06 版）