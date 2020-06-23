全力打赢新时代禁毒人民战争

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近年来，全国禁毒部门深化禁毒人民战争，完善毒品治理体系，全面加大禁毒工作力度，促进毒品形势整体向好、持续改观。与此同时，相关部门不断完善禁毒国际合作机制，拓宽合作领域和渠道，开展了一系列跨国跨境联合行动，有力震慑了跨国跨境毒品犯罪。

禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉，厉行禁毒是党和政府的一贯主张和立场。

2015年6月25日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京亲切会见全国禁毒工作先进集体代表和先进个人，并发表重要讲话。5年来，全国禁毒部门认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和中央决策部署，以受到表彰的先进集体和先进个人为榜样，以深化禁毒人民战争为载体，以完善毒品治理体系为重点，以开展“两打两控”专项行动为主线，以落实禁毒工作责任为抓手，以禁毒科技应用为支撑，全面加大禁毒工作力度，推动禁毒工作取得阶段性重大成果，促进毒品形势整体向好、持续改观。

建立打击制毒犯罪机制

为人民生命和健康筑起屏障

以云南为主战场，组织14省联合开展“净边”行动，强化边境双向堵截，缴获毒品13.5吨、制毒物品3221吨，有效遏制了毒品入境内流和制毒物品入滇出境；推进与港澳台缉毒执法合作，共同打击跨境毒品犯罪活动，开展内港澳“猎剑—黑武士”行动，抓获犯罪嫌疑人350名，缴获毒品8.6吨；集中打击海上毒品走私，连续破获“406”“705”等系列海上跨国贩毒大案，仅“705”案就缴获可卡因1.3吨……

对毒品违法犯罪“零容忍”，就是为人民群众生命和健康筑起安全屏障。全国禁毒部门近年以“端制毒窝点、打贩毒团伙、控吸毒群体”为重点，侦破中菲“9·3”专案、中柬“1104”可卡因专案、中泰“705”专案等一批具有国际影响的大要案，打击毒品犯罪战果逐年提升。5年来，全国破获毒品犯罪案件63万多起，打掉制贩毒团伙3万个，抓获犯罪嫌疑人78万名，缴获各类毒品406吨。

——针对国内制毒活动严重的情况，建立“4·14”打击制毒犯罪专案机制，组织广东、四川、福建等制毒和制贩制毒物品重点地区联合开展专项行动，全链条、全环节打击制毒犯罪活动，实现国内制毒活动大幅萎缩，国内制毒来源占缴毒总量的比例降至不到20%，有力遏制了制毒活动猖獗势头。

——针对境外毒品走私渗透加剧的情况，建立“5·14”堵源截流工作机制，组织云南、广西等毒品入境内流重点地区协同作战，整合各部门各警种资源，加强情报交流和执法协作，推行物流寄递实名制，深入开展打击毒品入境专项行动，有力遏制了毒品入境内流。

——针对互联网涉毒问题泛滥的情况，制定下发《关于加强互联网禁毒工作的意见》，发布《中国互联网禁毒公约》，加大网上禁毒宣传、监督管理力度，集中开展网络扫毒专项行动，共侦破网络涉毒案件2.9万起，抓获违法犯罪嫌疑人3.9万余名，缴获毒品12吨，清理删除非法涉毒信息7万余条，关停取缔涉毒网站960个，有效遏制了网上涉毒问题快速蔓延。

完善禁毒国际合作机制

开展跨国跨境联合行动

中国在2016年的世界毒品问题特别联大上，进一步阐明我国政府禁毒立场和政策主张，赢得国际社会高度关注和广泛认同，树立了我国在国际禁毒领域负责任大国形象。

毒品是全球性问题，应对境外毒品向中国的渗透，离不开紧密的国际合作。近年来，紧紧围绕服务国家总体外交大局，禁毒相关部门积极顺应国际执法合作日趋常态化特点，完善禁毒国际合作机制，拓宽合作领域和渠道，推动禁毒国际合作向纵深发展。

一系列跨国跨境联合行动的务实开展，有力震慑了跨国跨境毒品犯罪：参与国际刑警组织“蓑鲉”等行动，合作开展中老缅泰柬越“平安航道”联合扫毒、中越边境联合扫毒、中澳“火焰”、中巴“兄弟”联合缉毒等系列跨国执法行动，破获中泰“零号”专案、中越“305”专案等一批跨国毒品大案……

如今，中国积极推进与缅甸、老挝、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦等“一带一路”沿线重点国家的禁毒合作，深化与菲律宾禁毒合作，全面开展执法办案、人员培训、禁毒援助、互访交流，并加强与美国、俄罗斯、加拿大、新西兰等国情报交流和执法合作。同时，继续在缅北、老北地区开展罂粟替代种植和遥感踏查，加快替代种植示范项目建设，替代种植面积300多万亩。

新精神活性物质快速发展蔓延已成目前全球面临的突出问题。为此，中国也积极投入治理，完善快速列管机制，出台《非药用类麻醉药品和精神药品管理办法》，5年来已新增列管新精神活性物质170种，并自2019年5月1日起整类列管芬太尼类物质，并开展打击芬太尼类物质等新型毒品犯罪“902”专项行动，破获多起新精神活性物质案件，依法严惩一批犯罪分子，公开宣判王凤玺案并联合美方召开新闻发布会，在国际社会产生良好反响。

从人民群众教育防范抓起

禁毒扶贫摆上重要日程

2019年，禁毒题材电视剧《破冰行动》在全国热播，也让故事背后的“原型”——广东公安历年来组织规模最大、查获毒品最多的陆丰市博社村毒品清剿行动为更多人所知。近年来，通过有力的禁毒重点整治，博社村所在的广东汕尾等地如今始终保持着制毒活动“零发生”。

这种变化的背后，凸显的是有效治理的显著成效。近年来，国家禁毒委员会制定实施《禁毒重点整治工作办法》等一系列制度规范，先后部署对119个毒品问题严重的县（市、区）进行重点整治，已有88个地区毒品问题严重的状况得到扭转，不仅促进了当地社会治安和社会风气的好转，而且以点带面推动全国禁毒工作整体发展。

禁毒工作必须从青少年抓起，从广大人民群众教育和防范抓起。进学校、进单位、进家庭、进场所、进社区、进农村、进网络，如今全民普及性禁毒宣传早已广泛覆盖。2019年，全国新发现吸毒人员同比下降11.9%，连续5年呈总体下降趋势。其中，新发现35岁以下吸毒人员同比2015年、2016年、2017年、2018年分别下降64%、55%、40%、13%。

毒品问题的背后，往往还有一个“穷”根。为此，全国禁毒部门把禁毒扶贫工作摆上重要议事日程，禁毒脱贫攻坚取得重大进展。近年来，全国梳理排查23.1万名涉毒贫困人员，截至2020年3月，全国涉毒贫困人口数量由23.1万人下降至3.7万人，已脱贫19.4万人，脱贫率达到84%，解决涉毒贫困人口因毒致贫、因毒返贫问题取得重大进展。其中，北京、天津、上海、江苏、海南、西藏、青海、新疆生产建设兵团等8个地方实现了涉毒贫困人口“清零”。

戒断毒瘾、回归社会，始终是戒毒康复工作追求的目标。近年来，通过组织卫生健康、司法行政、公安等有关部门，创新戒毒康复理念，完善戒毒康复模式，破解了许多长期制约戒毒工作的难题，有效减少了毒品的社会危害。截至2019年底，戒断3年未发现复吸人员达253万名，是2015年的2.2倍；现有吸毒人数同比2015年减少8.43%，连续2年呈下降趋势。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 06 版）