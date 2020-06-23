“支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命”，这是全世界亟待形成的共识，也是中国积极践行的理念

指尖轻触，就可以为全球抗疫贡献一份力量。不久前，中国人口福利基金会与世界卫生组织联合发起的“世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID—19）团结应对基金·中国行动”大型公益筹款项目在北京启动。这一项目通过近20家全国互联网公益平台，面向公众开放筹款，旨在汇聚更多爱心，为全球抗疫助力。

当前，人类正经历二战结束以来最严重的全球公共卫生危机。疫情突如其来，世卫组织从一开始便与各国一起并肩作战。从向各国通报疫情信息、发出疫情警报，到为应对疫情提供技术指导和战略建议；从为有需要的国家和地区协调物资供应，到加快推进研发疫苗、诊断工具和治疗药物……世卫组织在每一个关键时间节点，都本着科学态度，及时提出了专业建议，很好地履行了应尽职责，为领导和推进国际抗疫合作作出了重大贡献，得到了国际社会的高度赞赏。正如国际人士指出的，“面对疫情大流行，世卫组织在国际协调方面发挥了至关重要的作用”“世卫组织为全世界拯救生命提供了支持”。

有专家提醒，只要世界上还有一个国家没有控制好疫情，病毒就会向全世界蔓延。发展中国家特别是非洲国家公共卫生体系薄弱，有的非洲国家甚至全国只有一台呼吸机，帮助他们筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重。今年3月份，世卫组织发起“团结应对基金”项目，鼓励个人、企业和慈善机构捐款，主要用于援助非洲等卫生系统脆弱的国家。这些捐款，将会帮助那些拼搏在一线的卫生工作者获得急需的防护装备，帮助医护人员和社区获得科学的防疫信息，帮助那些最脆弱的国家拥有发现、跟踪病毒的能力……可以说，“团结应对基金”是世卫组织为更好协助各国应对疫情而采取的紧急措施，是为挽救人类生命而作出的积极努力，理应得到国际社会支持。

“支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命”，这是全世界亟待形成的共识，也是中国积极践行的理念。一直以来，中国都积极参与全球抗疫行动，坚定支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥领导作用。疫情发生以来，中国已先后向世卫组织提供了5000万美元的捐款，设立了20亿元人民币抗疫合作专项基金，并向世卫组织和各国提供了大量物资援助。此次启动“团结应对基金·中国行动”，也是中国进一步支持世卫组织的务实举措，承载着中国共同护佑各国人民生命健康的真诚愿望，彰显着中国推动构建人类卫生健康共同体、推动全球抗疫合作的责任担当。未来，我们将一如既往地坚定支持世卫组织工作，与世界各国携手同心、共克时艰，为彻底战胜疫情而倾尽全力。

人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。面对这场严峻的全球健康危机，我们比以往任何时候都更需要一个强大的世卫组织。世卫组织总干事谭德塞说，“这个世界并不缺乏工具、科学知识或资源来避免大流行疫情的威胁，但缺乏对使用现有工具、科学知识和资源的持续承诺。”疫情以生命为代价告诫我们，无论哪个国家或是哪个人，都需要以守望相助展现人间大爱，以风雨同舟汇聚同疫情斗争的磅礴之力。

山川异域，风月同天。“团结应对基金·中国行动”启动以来，已经有众多网友积极响应，献出爱心。涓涓细流汇成大海，点点星光照亮银河。希望有更多这样的善心和爱意汇聚，为全球抗疫注入温暖的力量，为挽救更多生命点亮希望之光。

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 05 版）