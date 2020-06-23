北京新增病例降至个位数 专家表示市民仍需警惕

新华社北京6月22日电（记者侠克）北京市卫生健康委22日通报，21日0时至24时，北京市新增报告本地新冠肺炎确诊病例9例。持续八天两位数增长后，北京新增病例数首次降到个位数。专家表示，目前北京疫情处在“平稳期”，并不意味着未来没有新病例的发生，确诊的人数会新增并且持续一段时间。市民仍需高度警惕，并做好防护。

自6月13日北京新增36例本地新冠肺炎确诊病例以来，至6月20日，北京每日新增病例数始终保持在20例以上。北京市人民政府新闻发言人徐和建表示，北京市21日新增本地新冠肺炎确诊病例总数有所下降，北京成功在最短时间摸清了疫情传播的底数和重要风险点，遏制了疫情蔓延的势头，向好发展态势清晰。但仍要清醒地看到，首都疫情防控形势依然严峻复杂。

今年2月曾前往武汉参与抗疫，负责指导武汉社区防控工作的国家卫健委疾病预防控制专家委员会专家、北京社区卫生首席专家吴浩表示，北京疫情目前处于可控状态，处在“平稳期”，但并不意味着未来没有新病例的发生，随着核酸检测等筛查工作逐步推进，确诊的人数会新增并且持续一段时间，不应单纯看数字具体增加多少。

记者了解到，6月13日以来，根据新发地批发市场聚集性疫情发展情况，为迅速阻断疫情传播，北京市启动大规模核酸检测，目前各项工作正在稳步推进。截至6月20日6时，已累计采样229.7万人。

吴浩认为，需要做好与新冠病毒长期共存的准备。“有些地区没有病例不代表没有病毒，还有可能有无症状感染者的存在。”吴浩说，按照传染病的传播规律，只要把传染源控制，传播链阻断了，就可能出现一个数字断崖式的下降。市民仍要高度警惕，戴口罩、勤洗手，家里多通风，做好家庭及周边环境卫生。