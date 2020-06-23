中日医院感染科：别人可以后退，医生不能退

6月20日凌晨，刚下班的郭新珍走在回家的路上，身体很疲惫，但心里压着的一块大石头终于放下了。她刚拿到患者通过支气管镜送检的新冠病毒核酸检测结果：阴性。

郭新珍是中日友好医院（以下简称“中日医院”）感染科的医生。不久前，她接诊了一位发热患者，有北京新发地海鲜市场接触史，肺部虽然不是典型的新冠肺炎影像学表现，但像是病毒性肺炎。

尽管该患者此前3次核酸检测的结果均为阴性，郭新珍和同事仍不敢掉以轻心，他们决定给患者做支气管镜，以明确诊断。该患者曾经做过支气管镜，觉得过程很痛苦，对这个提议断然拒绝，表示“宁愿待在医院隔离14天也不做”，给后续诊治增加了很大难度。

“为什么要给患者做支气管镜？北京近期疫情确诊的患者大部分都跟新发地有关，我们不能轻易放走这个有接触史，又像是病毒性肺炎的患者。对于这种疑似病例，上呼吸道的标本有时会有假阴性，而通过支气管镜取深部呼吸道标本，可以进一步诊断。”郭新珍说。

事实上，决定给疑似患者做支气管镜检查的时候，郭新珍和同事面临着巨大的压力——做支气管镜会显著增加医护暴露于新冠病毒的风险。即便如此，为了不放过一个疑似患者，他们依然说服了患者同意做这项检查。结果出来后，郭新珍和同事松了一口气，为患者，也为自己。

从正月初一到现在的近半年时间，中日医院感染科医护人员都按正常节奏上班，没有节休，没人掉队，即便疲倦也在坚持。感染科护士长张国虹介绍，感染科护理团队承担了医院的发热门诊、感染科病房以及隔离病房的护理工作，发热门诊最高峰时，一天有300多人就诊。而在疫情之前，就诊人数一般在80到100人。

今年4月开始，医院临时加岗，从早8点到晚11点，由一名护士给所有发热患者做筛查、取鼻咽拭子。轮值人员需要佩戴最高级别防护装备：戴N95口罩、面屏、双层手套，穿着厚厚的防护服在小房间里，做这项强度高、风险大的工作。通常，轮值人员只在吃午饭和下班的时间出来，按操作流程穿脱防护服、消毒。仅穿防护服，就要花费半个小时的时间。

王苑是感染科第一个轮值此岗的护士，虽然今年已经是她工作的第五个年头了，但遇上这次疫情，一开始她依然很紧张。“刚开始感觉时间好长，穿着厚厚的防护服担心自己坚持不下来”。她说，“每天上班都很小心，一定要做好，不能有遗漏。虽然精神压力比较大，但心里想着能帮助到更多的患者就坚持了下来”。每次脱下防护服，里面的工作衣都是湿透的。

张国虹了解到年轻护士的顾虑，就按照年龄梯队排班，“以老带小，分组疏导”。团队里现有30名护士，50岁以上的有5人，都进过SARS病房，经验丰富，由她们来给其余的年轻护士讲经验、解困惑。

这种方式收到了很好的效果——护士团队从老到小没有一个退缩。年纪大的充当起妈妈的角色，叮嘱年轻护士做好防护，反复安慰关心；年龄小的常常体谅年纪大的护士，拿着对讲机对隔离病房外喊话，“我还能坚持，你先不用进来。”

如果说，团队的凝聚力让医护人员获得了坚持下去的力量，那么患者的信任和理解则让他们收获了无限感动。

最近，天气特别热，一个患者做完检查在门口等结果，看到医护人员全身都是汗，安慰说：“别着急，慢慢来，我可以等，你们更累。”一句简单的话，让王苑觉得很暖心。

让郭新珍记忆深刻的是一次在发热门诊出诊的时候，有位患者认为等候时间过长，不听解释，拍着桌子闹，甚至说了一些很难听的话。下一个患者进来时，看见郭新珍写字的手都在发抖，就对她说：“大夫您别生气，我们在外面都听到了，是他不对，您别跟他一般见识。”患者看完病临走时，还冲郭新珍鞠了一躬，感动得她一下子涌出了眼泪。

“医护跟患者的交流很重要，医患之间的关系是互相信任，你有需求来看病，我尽己所能提供帮助，相互信任的医患双方共同推进诊疗方案，就很顺畅。”郭新珍说。她举了个例子，中日医院对新冠肺炎疑似患者进行核酸检测，通常情况下两次核酸阴性就可以解除隔离。但高度疑似的患者要一而再、再而三，甚至三而四地检测，确保一定没有问题。“这个过程中要及时、充分地向患者解释病情，让他明白为什么要待在隔离病房，需要做哪些检查，哪种情况下就可以解除隔离。多数患者还是很容易沟通的”。

疫情期间，中日医院感染科医护人员一直驻守在抗疫一线。“对于我们来说，这就是我们的工作，义不容辞，责无旁贷，别人都可以后退，医生不能退。”郭新珍说。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报