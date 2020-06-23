疫情期间 "互联网＋物流"成走私贩毒主要方式

“6·26”国际禁毒日将近，天津海关发布了2020年上半年打击毒品走私工作中发现的新特点：今年受全球新冠疫情影响，进口快件数量大幅低于去年同期，但查获的毒品快件数量却同比增长了90%。不法分子走私贩毒手段不断升级，“互联网+物流”成为走私贩毒活动主要方式。

截至目前，今年天津海关共查获34件走私毒品包裹，均来自机场口岸快件进境渠道，其中查获冰毒1185.92克，可卡因3.83克，大麻植物4796.74克，大麻烟油23支，大麻膏34.28克，海洛因0.39克，麻古1.76克，“邮票”（LSD新型毒品）10张。截至6月20日，天津口岸在每10万件进境快件内查获毒品1.27件，较去年同比增长90%。

天津海关行邮监管处副处长李旭分析，从查获的毒品种类看，进境毒品种类花样翻新，走私毒品种类从传统毒品向新型毒品、“软毒品”转移，各类新型毒品、“软毒品”由于包装新潮、宣称无成瘾性无危害，更易使人特别是青少年放松警惕。

李旭提醒，对快递地址为自家商铺或住址的不明快件，特别是外籍客户或陌生人委托代收的不明快件，切忌代人签收，发现违法线索应及时举报。

与此同时，走私方式出现了明显的由“人肉带货”向寄递方式转变的特点。走私分子普遍通过在食品、保健品等物品中夹藏的手段分散寄递，迷惑性较强。特别是随着互联网、物流寄递等新业态的迅猛发展，不法分子越来越多地应用现代技术手段。

天津海关缉私局局长孙旭东表示，面对依然复杂的毒品走私形势，海关将不断加强大数据分析，精准防控，“在国门一线堵源截流”。

（中青报·中青网记者 胡春艳）